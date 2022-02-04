"Чи не охрінів цей палець?": Дорофєєва зізналася в залежності

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно пообіцяла собі бути сміливішою, вирішила сміливо розповісти про свою залежність.

Надя зізналася, що постійно свайпає екран телефону, та розказала, як бореться з цим у пості в Instagram.

"Нова залежність – СВАЙПАТИ???!! Пам’ятаєте мій пост про те, що я зробила для себе обмеження на інсту (2 години на добу)? Так ось…вчора уперше мені вдалося не перевищити цей ліміт!!!)", - написала Дорофєєва.

Співачка бореться зі своїми залежностями у тотал-блек луці фото з Instagram nadydorofeeva

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"Звісно, усе залежить від того, наскільки завантажений день. Але близько 20 разів на день я спіймала себе на думці, що тупо несвідомо відкриваю інсту та починаю серфити усіх, навіть особливо не придивляючись до фото та не читаючи пости", - розповіла виконавиця.

За словами Наді, їй дуже подобається "гортати екран пальчиком вгору та вниз".

"Це, вочевидь, залежність, друзі! Тобто моя залежність – це не вживати алкоголь та не палити, але свайпати? Гм, цікаво, подумала я, проте це не шкодить здоров’ю…здавалося б. Але є один великий недолік – час", - зазначила артистка.

"Як багато часу та уваги бере на себе лише сам палець на руці. Ні, чи не охрінів цей палець?, - поіронизувала Надя.

Нагадаємо, колись Дорофєєва розповіла про свою фобію.

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