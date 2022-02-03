Дорофєєва похизувалася рельєфним пресом на камеру. ВІДЕО

Співачка Надя Дорофєєва поділилася зі своїми підписниками кумедним відео.

Артистка "злила" частину майбутньої пісні й зняла під неї Tik Tok.

Крім яскравого мейкапу зірки, неможливо не оцінити її рельєфний животик. Втім, це не перший раз, коли Надя хизується стрункою фігурою.

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Нагадаємо, Дорофєєва нещодавно зробила нове тату, а також закликала людей не сумніватися у собі.

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