Сестри Хадід знялися голими для нового кампейну Versace. ФОТО

Сестрички-моделі Джіджі та Белла Хадід, які рідко знімаються разом у рекламних кампейнах, знову зробили виняток для бренду Versace.

Цього разу красуні попозували голими, прикривши свої принади сумочками із нової колекції італійського бренду.

Сестра всесвітньо відомого покійного дизайнера Джанні Версаче Донателла вже встигла оприлюднити знімок на сторінці в Instagram.

Судячи з погляду Белли, змія її трішки лякає donatella_versace фото з Instagram

Нагадаємо, якось дівчатка вже прикрашали своїми тілами сторінки відомого глянцю. У 2018 році Джіджі та Белла попозували удвох та без одягу для британського Vogue.

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