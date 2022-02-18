Казино, Собчак і мачо: Цибульська напідпитку покепкувала із марафонів у новому ВІДЕО

Співачка Оля Цибульська презентувала кліп "Prosecco". Сатиричне відео – кепкування з популярних нині Instagram-марафонів.

У кліпі Цибульська у компанії з іншими дівчатами влаштовує танці, грає в казино й навіть "дає інтерв’ю Ксенії Собчак".

"Це – антимарафон Цибульської, бейбі. Коли в собі не треба нічого змінювати. Хоча б на день. Бо ідеальне життя існує тільки на картинці в інста. Не біжи за марафонами бажань, стань сам(а) своїм головним бажанням", – говорить Оля про кліп у своєму Instagram.

кадр із кліпу

ДИВІТЬСЯ КЛІП:

Нагадаємо, нещодавно Цибульська показала, як змінювала імідж впродовж кар’єри.

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