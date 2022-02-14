"Інколи хочеться задушити": Цибульська показалася в обіймах чоловіка і назвала цікаві факти про нього

14 лютого 2022, 11:00

Співачка Оля Цибульська ніколи не показує свого чоловіка у мережі.

Але у День святого Валентина зробила виняток і запостила кілька фото себе з коханим. Щоправда, його обличчя все одно приховала.

Зате Оля повідомила 7 цікавих фактів про чоловіка. Зокрема, зізналася, що він дає читати свої переписки у соцмережах, але не дає їсти його їжу.

 
ЗМІ уже дізналися, що чоловіка співачки звуть Сергієм

А ще інколи Цибульській хочеться його задушити, а от розлучитися з ним – ніколи.

 
Усі вже бачили, як виглядає коханий Олі, але вона продовжує його приховувати
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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Нагадаємо, Цибульська з чоловіком виховують сина Нестора, якому нещодавно виповнилося 7 років.

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