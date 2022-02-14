"Інколи хочеться задушити": Цибульська показалася в обіймах чоловіка і назвала цікаві факти про нього
Співачка Оля Цибульська ніколи не показує свого чоловіка у мережі.
Але у День святого Валентина зробила виняток і запостила кілька фото себе з коханим. Щоправда, його обличчя все одно приховала.
Зате Оля повідомила 7 цікавих фактів про чоловіка. Зокрема, зізналася, що він дає читати свої переписки у соцмережах, але не дає їсти його їжу.
А ще інколи Цибульській хочеться його задушити, а от розлучитися з ним – ніколи.
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Нагадаємо, Цибульська з чоловіком виховують сина Нестора, якому нещодавно виповнилося 7 років.
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