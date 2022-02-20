Трінчер у нюдовому спідньому показала своє "нове тіло". ФОТО

20-річна акторка та співачка Анна Трінчер, яка нещодавно зробила операцію зі збільшення грудей, забомбила мережу знімками оновленої себе.

Блогерка попозувала у нюдовому спідньому та засвітила свій вже третій розмір на фото в Instagram.

"Звикаю до нового тіла", - написала Трінчер.

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Нові груди Ані виглядають досить природно та органічно, чи не так?

Нагадаємо, нещодавно наречений співачки, блогер Олександр Волошин епатував мережу незвичайним привітанням коханої із Днем Валентина. Сашко зібрав 14 людей, які набили портретні татуювання на честь Трінчер.

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