Трінчер у нюдовому спідньому показала своє "нове тіло". ФОТО
20 лютого 2022, 15:08
20-річна акторка та співачка Анна Трінчер, яка нещодавно зробила операцію зі збільшення грудей, забомбила мережу знімками оновленої себе.
Блогерка попозувала у нюдовому спідньому та засвітила свій вже третій розмір на фото в Instagram.
"Звикаю до нового тіла", - написала Трінчер.
Нагадаємо, нещодавно наречений співачки, блогер Олександр Волошин епатував мережу незвичайним привітанням коханої із Днем Валентина. Сашко зібрав 14 людей, які набили портретні татуювання на честь Трінчер.
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