"Купальник-туалет-море": Фролова похизувалася своїм пляжним луком. ФОТО

21 лютого 2022, 10:25

Телеведуча Василіса Фролова, яка вже кілька тижнів гріється під дубайським сонцем із сином Родіоном, показалася своїм Insta-підписникам у купальнику.

"Купальник-туалет-море... Хіба не цього від нас вимагає Інстаграм?", - філософськи зазначила 44-річна зірка.

 
Рік тому Фролова народила первістка
фото з instagram фролової
 
Телеведуча з малим тусять у Дубаї

 
 
Для Родіона це вже третя закордонна поїздка

Як відомо, на початку березня Родіонові виповниться рочок. Нагадаємо, Василіса ледь не втратила первістка під час пологів.

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купальники Фролова

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