"Купальник-туалет-море": Фролова похизувалася своїм пляжним луком. ФОТО
Понеділок, 21 лютого 2022, 10:25
Телеведуча Василіса Фролова, яка вже кілька тижнів гріється під дубайським сонцем із сином Родіоном, показалася своїм Insta-підписникам у купальнику.
"Купальник-туалет-море... Хіба не цього від нас вимагає Інстаграм?", - філософськи зазначила 44-річна зірка.
Як відомо, на початку березня Родіонові виповниться рочок. Нагадаємо, Василіса ледь не втратила первістка під час пологів.
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