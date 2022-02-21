"Купальник-туалет-море": Фролова похизувалася своїм пляжним луком. ФОТО

Телеведуча Василіса Фролова, яка вже кілька тижнів гріється під дубайським сонцем із сином Родіоном, показалася своїм Insta-підписникам у купальнику.

"Купальник-туалет-море... Хіба не цього від нас вимагає Інстаграм?", - філософськи зазначила 44-річна зірка.

Рік тому Фролова народила первістка фото з instagram фролової

Телеведуча з малим тусять у Дубаї

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Для Родіона це вже третя закордонна поїздка

Як відомо, на початку березня Родіонові виповниться рочок. Нагадаємо, Василіса ледь не втратила первістка під час пологів.

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