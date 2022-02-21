"Параметри ще більше, ніж були": Раміна продовжує ширшати після місяця схуднення

Блогерка Раміна Есхакзай, яка майже місяць тому розпочала cвій шлях до схуднення, вирішила поділитися з підписниками радісною новиною, але трохи поспішила.

Дівчині помилково здалося, що вона нарешті почала худнути. Раміна оприлюднила актуальну вагу та розказала по свої "успіхи".

"В понеділок буде вже рівно місяць з тих пір, як я розпочала процес схуднення. Нарешті цього тижня я почала скидати вагу, яку набрала за цей період", - розказала блогерка.

Якщо три тижні тому Есхакзай важила 61,1 кіло, то зараз вага дівчини дорівнює 60,8 кілограмів скріншот зі сторіс instagram raminalalala

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Але трохи пізніше Раміна проінформувала фолловерів, що все ж таки знову погладшала.

"Сьогодні зважилася - 61,3 кілограмів. Хоча у неділю вага дорівнювала 60,8 кіло", - зазначила блогерка.

Здається, Раміна занадто рано почала радіти своїм успіхам стосовно схуднення

А поки Есхакзай безжально бореться із зайвими кілограмами, її колега, блогерка Лілія Багірова, хизується своїми новими формами.

Дівчина продемонструвала зміни у фігурі, оприлюднивши знімки з відпустки.

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