"Параметри ще більше, ніж були": Раміна продовжує ширшати після місяця схуднення
Блогерка Раміна Есхакзай, яка майже місяць тому розпочала cвій шлях до схуднення, вирішила поділитися з підписниками радісною новиною, але трохи поспішила.
Дівчині помилково здалося, що вона нарешті почала худнути. Раміна оприлюднила актуальну вагу та розказала по свої "успіхи".
"В понеділок буде вже рівно місяць з тих пір, як я розпочала процес схуднення. Нарешті цього тижня я почала скидати вагу, яку набрала за цей період", - розказала блогерка.
Але трохи пізніше Раміна проінформувала фолловерів, що все ж таки знову погладшала.
"Сьогодні зважилася - 61,3 кілограмів. Хоча у неділю вага дорівнювала 60,8 кіло", - зазначила блогерка.
А поки Есхакзай безжально бореться із зайвими кілограмами, її колега, блогерка Лілія Багірова, хизується своїми новими формами.
Дівчина продемонструвала зміни у фігурі, оприлюднивши знімки з відпустки.
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