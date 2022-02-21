Стужук у Дубаї засвітила цицю під час поцілунку із бойфрендом. ФОТО
21 лютого 2022, 17:15
Блогерка Софія Стужук, яка нещодавно заявила, що має серйозні стосунки, продовжує відпочивати із дітьми та бойфрендом в ОАЕ.
Чоловік, ім’я та обличчя якого Стужук не розкриває, пригорнув дівчину під час катання на колесі огляду та поцілував її. У сторіс Софія виклала фото ніжностей і випадково засвітила частину грудей.
Скомпрометувала блогерку сукня, відвертість якої помітили й підписники Стужук.
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Нагадаємо, Софія тримає у таємниці подробиці особистого життя. Блогерка та багатодітна матуся розповіла тільки те, що познайомилася з обранцем у жовтні, а проживає він наразі у Латвії.
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