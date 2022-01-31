Зайва вага, збільшення грудей та відсутність оргазму: Стужук розповіла, до чого її довела низька самооцінка

Блогерка Софія Стужук ніколи не боялася показувати свої форми. Дівчина залюбки демонструвала всі можливі принади у крихітних бікіні й навіть декілька операцій зробила.

Виявляється, все це дівчина робила через низьку самооцінку. Про це блогерка сама розповіла у сторіс в Instagram.

Виявляється, 60 кг – це для Стужук було максимум дозволеного

Стужук зізналася, що завдяки психологу зрозуміла, що її самоідентифікація була "Я – це красиве тіло" і вона не знала, за що ще себе можна любити.

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"І груди я зробила, щоб ну хоч якось виправити ситуацію", – йдеться у сторіс.

До речі, груди Софія зробила не так давно

Також блогерка зізналася, що через проблеми із самооцінкою та незадоволення собою вона "думала, що не вміє отримувати оргазми".

"Потім ніби могла раз на пів року, якщо дуже пощастить. І тільки коли перестала паритися, як я виглядаю я змогла розслаблятися… Зараз хоч 6 разів (оргазмів – ред.) за раз", – зізналася Софія.

Дівчина уточнила, що прийняття себе, в першу чергу, як особистості далося їй не відразу. Проте з часом вона навчилася ідентифікувати себе не через призму статусу, досягнень та зовнішності, а через цінності та енергетику.

Не оминула Стужук і свої стосунків. Блогерка зізналася, що коли зустріла теперішнього бойфренда, то була в "неідеальній" вазі, без мейкапу та у "дивних джинсах й светрі". Мовляв, знайомитися не прагнула.

Однак 3 місяці стосунків допомогли Софії поставити на місце самооцінку та схуднути без спортзалу.

Нагадаємо, відносини із таємничим бойфрендом Стужук підтвердила. Однак ім’я та обличчя обранця блогерка не показала.

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