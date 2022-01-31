Зайва вага, збільшення грудей та відсутність оргазму: Стужук розповіла, до чого її довела низька самооцінка
Блогерка Софія Стужук ніколи не боялася показувати свої форми. Дівчина залюбки демонструвала всі можливі принади у крихітних бікіні й навіть декілька операцій зробила.
Виявляється, все це дівчина робила через низьку самооцінку. Про це блогерка сама розповіла у сторіс в Instagram.
Стужук зізналася, що завдяки психологу зрозуміла, що її самоідентифікація була "Я – це красиве тіло" і вона не знала, за що ще себе можна любити.
"І груди я зробила, щоб ну хоч якось виправити ситуацію", – йдеться у сторіс.
Також блогерка зізналася, що через проблеми із самооцінкою та незадоволення собою вона "думала, що не вміє отримувати оргазми".
"Потім ніби могла раз на пів року, якщо дуже пощастить. І тільки коли перестала паритися, як я виглядаю я змогла розслаблятися… Зараз хоч 6 разів (оргазмів – ред.) за раз", – зізналася Софія.
Дівчина уточнила, що прийняття себе, в першу чергу, як особистості далося їй не відразу. Проте з часом вона навчилася ідентифікувати себе не через призму статусу, досягнень та зовнішності, а через цінності та енергетику.
Не оминула Стужук і свої стосунків. Блогерка зізналася, що коли зустріла теперішнього бойфренда, то була в "неідеальній" вазі, без мейкапу та у "дивних джинсах й светрі". Мовляв, знайомитися не прагнула.
Однак 3 місяці стосунків допомогли Софії поставити на місце самооцінку та схуднути без спортзалу.
Нагадаємо, відносини із таємничим бойфрендом Стужук підтвердила. Однак ім’я та обличчя обранця блогерка не показала.
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