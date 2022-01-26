"Я заслужила": Стужук показалася в обіймах бойфренда на відпочинку в Латвії

Блогерка Софія Стужук нещодавно спростувала чутки про роман із колишнім чоловіком Саші Бо Ігорем Пустовітом. Але водночас наявність стосунків не заперечувала.

Багатодітна матуся підливала олії у вогонь, виставляючи сторіс із коханим. А тепер і самого чоловіка показала у своєму Instagram.

"Інколи знаходиш там, де точно не чекаєш. Після всього я точно заслужила. Без зайвих слів. Любов – насправді найпрекрасніше відчуття на Землі. Моя тепер у місті, яке полюбилося само по собі", – написала Стужук.

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Пара відпочиває у Ризі, у готелі з неймовірним, за словами Стужук, СПА

І саме у цьому СПА закохані роблять перші спільні "офіційні фото"

Що ж, крім того, що бойфренд живе у Ризі, Софія нічого не розповіла.

Також відомо, що їздить бойфренд на BMW, хоча із Софіїним автопарком це не зрівняється

Нагадаємо, після смерті ексчоловіка блогера Дмитра Стужука Софії приписували роман з учасником шоу "Холостячка" Андрієм Шатирком, який, власне, вона не підтвердила.

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