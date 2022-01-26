"Я заслужила": Стужук показалася в обіймах бойфренда на відпочинку в Латвії

26 січня 2022, 11:47

Блогерка Софія Стужук нещодавно спростувала чутки про роман із колишнім чоловіком Саші Бо Ігорем Пустовітом. Але водночас наявність стосунків не заперечувала.

Багатодітна матуся підливала олії у вогонь, виставляючи сторіс із коханим. А тепер і самого чоловіка показала у своєму Instagram.

 
фото instagram@sofia_stuzuk

"Інколи знаходиш там, де точно не чекаєш. Після всього я точно заслужила. Без зайвих слів. Любов – насправді найпрекрасніше відчуття на Землі. Моя тепер у місті, яке полюбилося само по собі", – написала Стужук.


 
Пара відпочиває у Ризі, у готелі з неймовірним, за словами Стужук, СПА
 
І саме у цьому СПА закохані роблять перші спільні "офіційні фото"

Що ж, крім того, що бойфренд живе у Ризі, Софія нічого не розповіла.

 
Також відомо, що їздить бойфренд на BMW, хоча із Софіїним автопарком це не зрівняється
 
 
До речі, Стужук нещодавно зізналася, що страждала на булімію
 

Нагадаємо, після смерті ексчоловіка блогера Дмитра Стужука Софії приписували роман з учасником шоу "Холостячка" Андрієм Шатирком, який, власне, вона не підтвердила.

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