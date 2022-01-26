"Я заслужила": Стужук показалася в обіймах бойфренда на відпочинку в Латвії
Блогерка Софія Стужук нещодавно спростувала чутки про роман із колишнім чоловіком Саші Бо Ігорем Пустовітом. Але водночас наявність стосунків не заперечувала.
Багатодітна матуся підливала олії у вогонь, виставляючи сторіс із коханим. А тепер і самого чоловіка показала у своєму Instagram.
"Інколи знаходиш там, де точно не чекаєш. Після всього я точно заслужила. Без зайвих слів. Любов – насправді найпрекрасніше відчуття на Землі. Моя тепер у місті, яке полюбилося само по собі", – написала Стужук.
Що ж, крім того, що бойфренд живе у Ризі, Софія нічого не розповіла.
Нагадаємо, після смерті ексчоловіка блогера Дмитра Стужука Софії приписували роман з учасником шоу "Холостячка" Андрієм Шатирком, який, власне, вона не підтвердила.
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