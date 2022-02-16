"Кайфую від себе": Стужук у бікіні похвалилася тілом на дубайському пляжі. ФОТО

Блогерка Софія Стужук разом із дітьми вирушила відпочивати у теплих краях. Цього разу молода матуся обрала сонячний Дубай.

Дівчина ще не встигла акліматизуватися, а вже наробила спекотного контенту у купальнику.

Софія у своєму Instagram продемонструвала схудлу фігуру та зізналася, що "кайфує" від себе.

"Боже мій, невже у моєму житті почався період, коли я собі подобаюся. Так, над любов'ю до себе ще вистачає "роботи", але вже пройдено такий довгий шлях", - написала Стужук.

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Софія нарешті подобається собі фото з Instagram sofia_stuzhuk

"Я так довго бігла від себе, сама того не розуміючи…Та тільки опинившись "зненацька" збагнула, що саме цю "себе" мені ще потрібно відшукати. Так, я не про зовнішність. Та любов до себе не зовсім про зовнішність", - зауважила блогерка.

Красуня попозувала у яскравому рожевому купальнику

26-річна матуся трьох діточок може похизуватися своїм тілом

"Це не про те, що я планую більше нічого не змінювати та не вдосконалювати у собі (я досі хочу зробити зуби, відростити назад СВОЄ волосся, підкоригувати фігуру тощо), а про те, що у цьому стані я більше не поспішаю та не комплексую, а просто можу бути. Вперше у житті дійсно від себе кайфую", - розказала дівчина.

Блогерка планує підкоригувати фігуру та відростити волосся

Софія дійсно виглядає щасливою

Нагадаємо, нещодавно Стужук поміркувала про прийняття та свободу, повигинавшись у звабливому спідньому.

А ще раніше блогерка зізналася, що переспала зі своїм новим бойфрендом у перший день знайомства.

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