Огнєвіч топлес прикрилася квітами та поміркувала про внутрішні відчуття. ФОТО

Співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно заспамила мережу знімками у спідньому, продовжує ділитися ще більш відвертим контентом.

Цього разу 36-річна красуня попозувала топлес, прикривши груди лілеями.

У новому пості в Instagram Злата не лише продемонструвала свою чуттєвість, а й поділилася думками щодо внутрішніх відчуттів.

"Я тепер взагалі дуже уважно прислухаюся до своїх відчуттів. Називаю це внутрішнім компасом. Якщо стрілка тремтить, некомфортно - йти ТУДИ не варто. І ще дуже класне спостереження. Чим більше ви виправдовуєте те, чим займаєтеся або людину, з якою ви перебуваєте у стосунках, або роботу (неулюблену, але таку потрібну), тим більше усе це ЧУЖЕ для вас", - написала Огнєвіч.

Злата довіряє своїм відчуттям та слідує за стрілкою "внутрішнього компасу"

І хоча зараз Огнєвіч прислухається до себе та робить тільки те, чого дійсно бажає, її життя не завжди було таким легким та радісним. Колись артистка зізналася, що думала про те, щоби вкоротити собі віку.

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