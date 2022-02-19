Огнєвіч у мереживному спідньому вигнулася назустріч весні. ФОТО

Співачка Злата Огнєвіч, яка активно займається спортом та слідкує за своєю фігурою, зачекалася на весну.

На нових фото в Instagram 36-річна артистка посвітила пружним тілом і повигиналася у звабливому спідньому.

"Відчуваєте, як ВЕСНА літає у повітрі та розбурхує кров. Я дуже чекаю саме на ЦЮ весну…", - написала виконавиця.

Співачка вирішила чекати на весну красиво Instagram zlata.ognevich фото з

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Нагадаємо, напередодні Нового року зірка зазначила, що "більше не буде такою, якою вона була".

А вже у січні Огнєвіч вирішила пограти у "життя" та вирушила у спонтанну подорож на Занзібар.

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