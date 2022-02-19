Огнєвіч у мереживному спідньому вигнулася назустріч весні. ФОТО
19 лютого 2022, 13:11
Співачка Злата Огнєвіч, яка активно займається спортом та слідкує за своєю фігурою, зачекалася на весну.
На нових фото в Instagram 36-річна артистка посвітила пружним тілом і повигиналася у звабливому спідньому.
"Відчуваєте, як ВЕСНА літає у повітрі та розбурхує кров. Я дуже чекаю саме на ЦЮ весну…", - написала виконавиця.
Нагадаємо, напередодні Нового року зірка зазначила, що "більше не буде такою, якою вона була".
А вже у січні Огнєвіч вирішила пограти у "життя" та вирушила у спонтанну подорож на Занзібар.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Кучерява Огнєвіч у бікіні похизувалася метеликом на стегні. ФОТО
Огнєвіч у латексних штанях показала химерні пози перед камерою
Огнєвіч у червоному шифоні попозувала на підлозі та закликала до обіймів. ФОТО
Приєднуйтесь до дискусії