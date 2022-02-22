"Приємніше, коли бабніком називають, а не геєм": Зібров зізнався, чиїми формами милується в Instagram
Співак Павло Зібров не приховує, що має залежність від Instagram, який називає "заразою". 64-річний артист у соцмережі спілкується з колегами та шанувальниками, зберігає цікаві кулінарні рецепти, а ще роздивляється гарячих жіночок.
У цьому він зізнався "Зірковому шляху".
"Якщо гарні дівчата, чого б не подивитися на них? (Дженніфер) Лопес, наприклад, її форми...", - заявив Зібров.
Підписаний співак і на Кім Кардашян.
"Вони мені подобаються, я все-таки не тільки артист, я чоловік, мужчина. Отак дивишся на них, і вони викликають емоції такі, правильні емоції, чоловічі емоції", - пояснив він.
Як розказав Павло Миколайович, іноді йому в особисті повідомлення надсилають "частини тіла", але він уже призвичаївся відфільтровувати непрохані пікантні фото. До хейту на свою адресу виконавець теж ставиться спокійно.
"Хейтери були, є і будуть, це нормально. Якби всі тільки гладили по голівці, я був би вже лисеньким", - зазначив він.
"Якось написали, що я гей. Я думаю: я - гей? Голова партії шанувальників жінок України? Бабнік? Це приємніше, коли бабніком називають, а не геєм. Оце було образливо, я сміявся", - пригадав Зібров.
Артист визнав, що не цурається фотошопу.
"Ну, якщо, чесно кажучи, ти недоспав або перепив, і в тебе якісь проблеми під очима, мішки, або очі не дуже відкриті, можна трошки фотошопити, безумовно. Бо я артист, і незвично дивитися на артиста припухшим якимось і страшним", - поділився він.
Нагадаємо, якось Зібров ділився своїм лайфхаком, як вживати алкоголь без похмілля.
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