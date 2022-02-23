Федишин похвалилася п'ятьма м'якими Ірами в її концертних луках. ФОТО
23 лютого 2022, 17:18
Співачка Ірина Федишин похизувалася перед фоловерами оригінальним подарунком.
Виконавиця тепер має колекцію з 5-ти ляльок, вдягнутих у її концертні луки.
Фото м'яких красунь Іра показала у своєму Instagram.
Нагадаємо, нещодавно виконавиця відпочивала на Мальдівах. Під час відпустки Федишин встигла наробити купу знімків себе у пляжних луках.
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