"Абсолютний рекорд": Морозюк у провокаційному ліфі похвалилася своїм спортивним досягенням
Художниця Соня Морозюк, яка повернулася у зал задля схуднення, схоже, перевиконала мету.
У своєму Instagram мисткиня похизувалася, як поставила спортивний рекорд.
Нагадаємо, раніше Морозюк показувала себе на різних стадіях схуднення.
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