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"Абсолютний рекорд": Морозюк у провокаційному ліфі похвалилася своїм спортивним досягенням

Марія Мельник - 11 квітня, 18:15

Художниця Соня Морозюк, яка повернулася у зал задля схуднення, схоже, перевиконала мету.

У своєму Instagram мисткиня похизувалася, як поставила спортивний рекорд.

Морозюк посвітила бюстом

Топ для занять спортом, мабуть, привертав багато уваги

Скрін з Instagram
Морозюк у топі похизувалася успіхами

Морозюк пройшла 250 поверхів на тренажері


Морозюк постояла на дошках Садху

А свій ранок мисткиня починає з цвяхостояння, о 5:43

Соня Морозюк показала фігуру

Результат роботи Соні видно (на пресі - найбільше)

Нагадаємо, раніше Морозюк показувала себе на різних стадіях схуднення.

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