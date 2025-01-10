"Рахувати життя вчинками, а не роками": Бадоєв з нагоди 44-річчя оголив торс на чорно-білих фото

Марія Мельник 10 січня, 11:45
Бадоєв-іменинник

Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв 10-го січня святкує свій день народження.

З нагоди 44-річчя іменинник попозував у цікавій позі і розповів про свої принципи.

"Саме в той час, коли життя коштує не більше ніж куля, що його забирає. Варто рахувати життя не роками, а вчинками. Відчувати кожен момент справжнім. Палати життям", - закликав Бадоєв.


Голоторсий Бадоєв
фото з Instagram

Нагадаємо, раніше Бадоєв розказував про спілкування з ексдружиною, дітей, алкоголь, наркотики та "сталеві яйця" Барських.

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Алан Бадоєв
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