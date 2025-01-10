"Рахувати життя вчинками, а не роками": Бадоєв з нагоди 44-річчя оголив торс на чорно-білих фото
Режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв 10-го січня святкує свій день народження.
З нагоди 44-річчя іменинник попозував у цікавій позі і розповів про свої принципи.
"Саме в той час, коли життя коштує не більше ніж куля, що його забирає. Варто рахувати життя не роками, а вчинками. Відчувати кожен момент справжнім. Палати життям", - закликав Бадоєв.
Нагадаємо, раніше Бадоєв розказував про спілкування з ексдружиною, дітей, алкоголь, наркотики та "сталеві яйця" Барських.
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