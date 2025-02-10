Альба після оголошення про розлучення показалася з обома дочками на Super Bowl

Голлівудська акторка Джессіка Альба разом зі своїми доньками відвідала головну спортивну подію США - Super Bowl LIX у Новому Орлеані.

Попри непростий період у її особистому житті - розлучення з чоловіком Кешем Ворреном, вона насолоджується часом із сім'єю та демонструє позитивний настрій.

43-річна кінозірка поділилася яскравими фото у своєму Instagram, на яких позує разом із 16-річною Онор і 13-річною Хейвен. Шанувальники одразу відзначили, що мама та доньки виглядають як сестри.

Як швидко виросли доньки акторки Фото з Instagram

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Для відпочинку в Новому Орлеані дівчата підготували декілька образів. На першому селфі Альба з'явилась у білій майці з глибоким вирізом і масивних золотих прикрасах. Онор підтримала стиль мами, вдягнувши червоний топ із рюшами та чорне намисто з рубіновою підвіскою, а Хейвен позувала у білому топі й широких джинсах.

На сам матч акторка з доньками з'явились уже в інших гармонійних луках. Джессіка та Хейвен обрали чорні майки, яку остання поєднала з бомбером. Онор вдягнула блакитну картату сорочку з коротким рукавом.

Зіркова мама засяяла на футбольному матчі

Нагадаємо, що у січні цього року стало відомо, що Альба планує розлучитись зі своїм чоловіком кінопродюсером Кешем Ворреном після 16 років шлюбу. Окрім старших доньок, пара також виховує 7-річного сина Гейса.

Як відомо, американські селебриті часто відвідують Super Bowl і вболівають за улюблені команди. Цього разу на матчі також можна було помітити Бредлі Купера з 7-річною донькою.