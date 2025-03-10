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Амброзіо у панчохах та мереживних трусиках із підтяжками посвітила розкішними ногами на моді в Парижі. Фото

Тамара Кудрявченко - 10 березня, 11:15
Модель Алессанадра Амброзіо

Амброзіо вирішила нагадати світу про свої розкішні ноги

Фото з Instagram

Бразильська супермодель Алессандра Амброзіо вразила луком модну тусовку на показі бренду Balenciaga в Парижі. 

43-річна зірка індустрії з'явилася в ефектному образі, що складався з чорних панчіх з підтяжками, мереживних трусиків та темно-синього светра.

Алессандра Амброзіо в трусиках і панчохах

Цим сексі-луком модель епатувала модну тусовку на показі одного з найбільш епатажних брендів Balenciaga


Щоправда, трусики Алессандра вдягнула не на голе тіло, а на нюдові шорти, які були майже не помітні.

Амброзіо супермодель

Стегна моделі були не голі

Амброзіо показала ноги і дупцю

Акцент на нижню частину

Також стрункі ноги Амброзіою прикрашали чорні туфлі з гострим носом і на підборах, а в руках у неї була сумка від Balenciaga.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Алессандра взяла участь у тріумфальному поверненні шоу бренду Victoria's Secret. Модель назвала свою підготовку до шоу унікальним досвідом і розповіла, що саме робила.

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