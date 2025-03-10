Амброзіо у панчохах та мереживних трусиках із підтяжками посвітила розкішними ногами на моді в Парижі. Фото

Амброзіо вирішила нагадати світу про свої розкішні ноги Фото з Instagram

Бразильська супермодель Алессандра Амброзіо вразила луком модну тусовку на показі бренду Balenciaga в Парижі.

43-річна зірка індустрії з'явилася в ефектному образі, що складався з чорних панчіх з підтяжками, мереживних трусиків та темно-синього светра.

Цим сексі-луком модель епатувала модну тусовку на показі одного з найбільш епатажних брендів Balenciaga

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Щоправда, трусики Алессандра вдягнула не на голе тіло, а на нюдові шорти, які були майже не помітні.

Стегна моделі були не голі

Акцент на нижню частину

Також стрункі ноги Амброзіою прикрашали чорні туфлі з гострим носом і на підборах, а в руках у неї була сумка від Balenciaga.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Алессандра взяла участь у тріумфальному поверненні шоу бренду Victoria's Secret. Модель назвала свою підготовку до шоу унікальним досвідом і розповіла, що саме робила.