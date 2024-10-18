"Унікальний досвід": 43-річна Амброзіо показала, як готувалася до виходу в спідньому на шоу Victoria's Secret. Відео

43-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо тріумфально повернулася на сцену Victoria's Secret Fashion Show через сім років після того, як оголосила про завершення кар’єри одного з облич бренду.

У своєму Instagram мама двох дітей показала, як готувалася до шоу. Зокрема, модель розказала про своє харчування та виклала відео тренування.

"Дуже унікальний досвід і дуже унікальне відчуття — знати, що я знову беру участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show. Я цього не очікувала, але життя сповнене сюрпризів", - зауважила Алессандра на початку відео.

До виходу в спідньому від Victoriaa's Secret Амброзіо готувалася ретельно і системно Фото Getty Images

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За 6 днів до шоу Амброзіо не лише активно працювала у спортзалі, але й перейшла на більш білкова харчування. Зранку вона віддає перевагу авокадо з яйцями, іноді додаючи бекон. Після спорту - протеїновий смузі з ягодами, фруктами чи овочами та спіруліною. А на вечерю - лосось з овочами.

Під час манікюру та педикюру модель сидить у LED-масці для обличчя

Кардіо для розігрівання тіла

Кардіо на кшталт бігу на доріжці модель доповнює силовими воракаутами на руки і спину, а також присіданнями, випадами та вправами на прес. І все це під пильним наглядом особистою тренерки.

Вправи для ніг та сідниць з вагою

Верхню частину тіла модель проробляє зі спеціальним навантаженням

Білок і овочі - основа харчування, коли треба схуднути. Але не варто забувати і про корисні жири, особливо якщо вам за 30

Після активного тренування модель поповнює сили протеїновим смузі зі спіруліною

Нагадаємо, часто виставляє фото не лише себе в купальнику, а й 16-річну доньку Аню.

Також у моделі та її чоловіка Джеймі Мазура є 12-річний син Нова Фенікс.