"Унікальний досвід": 43-річна Амброзіо показала, як готувалася до виходу в спідньому на шоу Victoria's Secret. Відео

Тамара Кудрявченко 18 жовтня, 11:30

43-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо тріумфально повернулася на сцену Victoria's Secret Fashion Show через сім років після того, як оголосила про завершення кар’єри одного з облич бренду.

У своєму Instagram мама двох дітей показала, як готувалася до шоу. Зокрема, модель розказала про своє харчування та виклала відео тренування.

"Дуже унікальний досвід і дуже унікальне відчуття — знати, що я знову беру участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show. Я цього не очікувала, але життя сповнене сюрпризів", - зауважила Алессандра на початку відео.

Алессандра Амброзіо на подіумі

До виходу в спідньому від Victoriaa's Secret Амброзіо готувалася ретельно і системно

Фото Getty Images

За 6 днів до шоу Амброзіо не лише активно працювала у спортзалі, але й перейшла на більш білкова харчування. Зранку вона віддає перевагу авокадо з яйцями, іноді додаючи бекон. Після спорту - протеїновий смузі з ягодами, фруктами чи овочами та спіруліною. А на вечерю - лосось з овочами.

LED-маска для обилччя
Під час манікюру та педикюру модель сидить у LED-масці для обличчя
Амброзіо на біговій доріжці

Кардіо для розігрівання тіла

Кардіо на кшталт бігу на доріжці модель доповнює силовими воракаутами на руки і спину, а також присіданнями, випадами та вправами на прес. І все це під пильним наглядом особистою тренерки.

Вправи для ніг та сідниць з вагою

Вправи для ніг та сідниць з вагою

Алессандра Амброзіо тренування

Верхню частину тіла модель проробляє зі спеціальним навантаженням

Амброзіо дієта

Білок і овочі - основа харчування, коли треба схуднути. Але не варто забувати і про корисні жири, особливо якщо вам за 30

Після активного тренування модель поповнює сили протеїновим смузі зі спіруліною

Після активного тренування модель поповнює сили протеїновим смузі зі спіруліною

Нагадаємо, часто виставляє фото не лише себе в купальнику, а й 16-річну доньку Аню.

Також у моделі та її чоловіка Джеймі Мазура є 12-річний син Нова Фенікс.

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