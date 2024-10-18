"Унікальний досвід": 43-річна Амброзіо показала, як готувалася до виходу в спідньому на шоу Victoria's Secret. Відео
43-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо тріумфально повернулася на сцену Victoria's Secret Fashion Show через сім років після того, як оголосила про завершення кар’єри одного з облич бренду.
У своєму Instagram мама двох дітей показала, як готувалася до шоу. Зокрема, модель розказала про своє харчування та виклала відео тренування.
"Дуже унікальний досвід і дуже унікальне відчуття — знати, що я знову беру участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show. Я цього не очікувала, але життя сповнене сюрпризів", - зауважила Алессандра на початку відео.
За 6 днів до шоу Амброзіо не лише активно працювала у спортзалі, але й перейшла на більш білкова харчування. Зранку вона віддає перевагу авокадо з яйцями, іноді додаючи бекон. Після спорту - протеїновий смузі з ягодами, фруктами чи овочами та спіруліною. А на вечерю - лосось з овочами.
Кардіо на кшталт бігу на доріжці модель доповнює силовими воракаутами на руки і спину, а також присіданнями, випадами та вправами на прес. І все це під пильним наглядом особистою тренерки.
Нагадаємо, часто виставляє фото не лише себе в купальнику, а й 16-річну доньку Аню.
Також у моделі та її чоловіка Джеймі Мазура є 12-річний син Нова Фенікс.