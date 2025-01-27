"Міні носик": Гросу замилувала мережу рідкісними фото з 7-річним братом
29-річна співачка Аліна Гросу, яка нещодавно пояснила, чому не показує чоловіка-росіянина, поділилася свіжими кадрами зі своїм молодшим братом Михайлом.
На фото, які артистка виклала в Instagram, вона ніжно обіймає хлопчика.
Підписники навіть не одразу зрозуміли, хто на фото - син Аліни чи брат.
"Міні бро, міні Гро, міні носик, міні Гросик. Схожі? Яка найкраща?", - запитала фоловерів Аліна і написала в коментарях, що за віком Михасик міг би бути і її сином.
Як відомо, Гросу нині живе у США, де вийшла заміж, судячи зо всього, за росіянина Романа Полянського. Утім, нещодавно вона писала, що приїхала в Україну до батьків. Тож кадри з братом, схоже, зроблені нещодавно.
Нагадаємо, 30 серпня 2017 року в родині Гросу сталася радісна подія — у співачки народився молодший брат, якого назвали Михайлом на честь батька. На той момент Михайлу Гросу, батькові зірки, було 50 років, а її матері Ганні — 54.
Також у Аліни є зведений старший брат по матері - Роман.
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