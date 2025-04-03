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"Міс Всесвіт Україна"-2024 Пономаренко в пудровому купальнику заселфилася на пляжі у Маямі

Марія Мельник - 3 квітня, 15:45

Переможниця "Міс Всесвіт Україна"-2024 Аліна Пономаренко у своєму Instagram запостила фото в купальнику.

Красуня похвалилася фігурою на пляжі у Маямі.

"Справи русалок", - підписала фото міс.

Аліна Пономаренко в купальнику
Не зробив фото з пляжу - не засмагав

Портретне фото Аліни Пономаренко
Пономаренко посвітила пресом

Схоже, в Маямі Аліна точно не сумує

Пономаренко в купальнику

Дівчина встигла змінити купальники і таки дочекатися сонця

Як відомо, Пономаренко не потрапила у грандфінал "Міс Всесвіт"-2024, де перемога дісталася представниці Данії.

Нагадаємо, раніше Аліна здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса"-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.

Дівчина нерідко показує у соціальних мережах своє лакшері життя і хизується коштовними предметами гардеробу.

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