Колишня Тищенка в рожевому міні з ружею посвітила довгими ногами на фото коло стіни

Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка, блогерка та бізнесвумен Алла Барановська полюбляє демонструвати своїй аудиторії ефектні луки.

Цього разу Алла наробила фото у рожевій мінісукні з драпіруванням, довгими рукавами та квіткою на стегні.

"Одягатися так, щоби вражати", - написала вона.

Алла наробила фото у платті від українського бренду за 3900 грн

Свій образ блогерка доповнила нюдовими босоніжками на підборах та сонцезахисними окулярами

Фото з Instagram Алли Барановської

Нагадаємо, у своїх образах Алла віддає перевагу одягу від українських брендів. Хоча її аксесуари майже завжди від люксових світових марок.

А якось Барановська показалася у рожевому міні та назвалася "гарячою колишньою".