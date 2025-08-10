Колишня Тищенка в рожевому міні з ружею посвітила довгими ногами на фото коло стіни

Юлія Леськова - 10 серпня, 11:04
Алла Барановська попозувала для фото
Фото з Instagram Алли Барановської

Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка, блогерка та бізнесвумен Алла Барановська полюбляє демонструвати своїй аудиторії ефектні луки. 

Цього разу Алла наробила фото у рожевій мінісукні з драпіруванням, довгими рукавами та квіткою на стегні. 

"Одягатися так, щоби вражати", - написала вона. 


Алла Барановська показала нові фото

Алла наробила фото у платті від українського бренду за 3900 грн

Алла Барановська попозувала у рожевій сукні

Свій образ блогерка доповнила нюдовими босоніжками на підборах та сонцезахисними окулярами

Алла Барановська показала нові фото
Фото з Instagram Алли Барановської

Нагадаємо, у своїх образах Алла віддає перевагу одягу від українських брендів. Хоча її аксесуари майже завжди від люксових світових марок

А якось Барановська показалася у рожевому міні та назвалася "гарячою колишньою". 

Читайте також:

Барановська посвітила стегнами на фото як у Хадід та похизувалася своїм Принцем Справедливості

Барановська в елегантному total black наробила фото в Паризькій опері

Барановська у небесному монокіні похвалилася струнким тілом на тлі Міконоса

Тищенко
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів