Колишня Тищенка в рожевому міні з ружею посвітила довгими ногами на фото коло стіни
Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка, блогерка та бізнесвумен Алла Барановська полюбляє демонструвати своїй аудиторії ефектні луки.
Цього разу Алла наробила фото у рожевій мінісукні з драпіруванням, довгими рукавами та квіткою на стегні.
"Одягатися так, щоби вражати", - написала вона.
Нагадаємо, у своїх образах Алла віддає перевагу одягу від українських брендів. Хоча її аксесуари майже завжди від люксових світових марок.
А якось Барановська показалася у рожевому міні та назвалася "гарячою колишньою".
