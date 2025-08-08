Колишня Тищенка в купальнику за 7 тисяч граційно попозувала на пляжі в Греції. Фото

Колишня дружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська під час поїздки в Грецію наробила контенту наперед і тепер поступово ним ділиться.

Блогерка знову виклала порцію фото себе в купальнику на грецькому пляжі.

Алла Барановська посвітила сідницями під сонцем Греції Фото @butenecmaria

Лук Алли тягне на понад 30 тисяч гривень: купальник від українського бренду за 6820 грн, окуляри MiuMiu за приблизно 16 тисяч грн та сережки теж від українського бренду за 6500 без знижки. Також на зап'ясті жінки помітно кілька золотих браслетів, ціна яких, вочевидь, складає тисячі доларів.

Окуляри від MiuMiu не єдині брендові у колекції Алли

Таке враження, що ексдружина Тищенка після розлучення лише розквітла

Якщо порахувати браслети на руці Алли - ціна луку значно підвищиться

Як відомо, в одязі Барановська віддає перевагу українським брендам, але аксесуари в неї переважно люксових світових марок.

Алла і порожні тенетові стільці личать одне одному

Нагадаємо, місяць тому Барановська в мережі назвалася "гарячою колишньою" та розказала, які стосунки вважає крінжем.

Як відомо, з Миколою Тищенком вона офіційно розійшлася у січні 2024. Експодружжя виховує 8-річного сина Давида.