Барановська у небесному монокіні похвалилася струнким тілом на тлі Міконоса

Бізнесвумен Алла Барановська показала, який купальник цього літа обрала для поїздки на острів Міконос.

Довгонога білявка виклала в сторіс кілька фото себе у небесно-блакитному монокіні з золотою пряжкою на талії.

Барановська на Міконосі показалася в купальнику на тлі моря

В арсеналі Алли не один купальнику

"Гаряча колишня" Миколи Тищенка попозувала на тлі моря та млосно полежала на кромці басейну.

Поки Микола Тищенко нудиться в Києві, його колишня засмагає на Міконосі

Відтоді як Алла схудла, вона не припиняє хизуватися своїм тілом

На Міконосі 30-річна Алла проводила зйомку для свого салону краси, тощ крім купальників вона знялася ще й у срібній сукні від Gasanova.

Така сукня від Гасанової коштує 12 тисяч гривень

До речі, нещодавно Алла Барановська влаштовувала захід, на якому красувалася блогерка Христина Горняк в очікуванні Річарда Гіра.