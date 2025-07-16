Барановська у небесному монокіні похвалилася струнким тілом на тлі Міконоса
Бізнесвумен Алла Барановська показала, який купальник цього літа обрала для поїздки на острів Міконос.
Довгонога білявка виклала в сторіс кілька фото себе у небесно-блакитному монокіні з золотою пряжкою на талії.
"Гаряча колишня" Миколи Тищенка попозувала на тлі моря та млосно полежала на кромці басейну.
На Міконосі 30-річна Алла проводила зйомку для свого салону краси, тощ крім купальників вона знялася ще й у срібній сукні від Gasanova.
До речі, нещодавно Алла Барановська влаштовувала захід, на якому красувалася блогерка Христина Горняк в очікуванні Річарда Гіра.
"Не мучайте себе": Барановська в обтислому спортлуці показала своє "жіноче" тренування. Відео
"Наслідок цієї любові": Барановська пригадала, як сильно кохала Тищенка, та привітала їхнього сина з 8-річчям рідкісними фото
Барановська посвітила стегнами на фото як у Хадід та похизувалася своїм Принцем Справедливості