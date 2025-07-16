Барановська у небесному монокіні похвалилася струнким тілом на тлі Міконоса

ТаблоID - 16 липня, 17:45

Бізнесвумен Алла Барановська показала, який купальник цього літа обрала для поїздки на острів Міконос. 

Довгонога білявка виклала в сторіс кілька фото себе у небесно-блакитному монокіні з золотою пряжкою на талії. 

Алла Барановська в купальнику

Барановська на Міконосі показалася в купальнику на тлі моря

В арсеналі Алли не один купальнику
В арсеналі Алли не один купальнику

"Гаряча колишня" Миколи Тищенка попозувала на тлі моря та млосно полежала на кромці басейну. 

Ексдружина Миколи Тищенка

Поки Микола Тищенко нудиться в Києві, його колишня засмагає на Міконосі

Алла Тищенко в купальнику

Відтоді як Алла схудла, вона не припиняє хизуватися своїм тілом

На Міконосі 30-річна Алла проводила зйомку для свого салону краси, тощ крім купальників вона знялася ще й у срібній сукні від Gasanova. 

Алла Барановська в сукні від Гасанової

Така сукня від Гасанової коштує 12 тисяч гривень

До речі, нещодавно Алла Барановська влаштовувала захід, на якому красувалася блогерка Христина Горняк в очікуванні Річарда Гіра

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