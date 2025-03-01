Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Ексдруджина Тищенка у блискучому бікіні посвітила худорлявим тілом у Саудівській Аравії

Марія Мельник - 1 березня, 13:30

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська після недовгого перебування на батьківщині знов вирушила у подорож.

Цього разу Алла навідалася у Саудівську Аравію, де вже встигла наробити чимало фото в купальнику.

"Інша планета. Це щось нереальне… Дякую за можливість бачити цю красу своїми очима", - підписала знімки Барановська.

Барановська в купальнику
Барановська раніше відповідала, чи колола Оземпік для швидкого схуднення
фото з Instagram

Ексдружина Тищенка показала сніданок

Алла завжди снідає в один час

Барановська у басейні
Пейзажі дійсно вражають

Пейзажі дійсно вражають

Не віриться, що у 2023-му блогерка важила майже на 20 кіло більше

Не віриться, що у 2023-му блогерка важила майже на 20 кіло більше

Протягом останніх двох років Алла багато подорожує. Торік, наприклад, вона була у Кенії і Японії.

Нагадаємо, раніше Барановська розказувала, чому довгий час не ходила на світські заходи в Україні, та пригадала, як на її чоловіка "полювали".

Читайте також:

Тищенко і Барановська подали на розлучення після 7 років шлюбу

Барановська, Раміна і Tayanna сходили на концерт Барських, де він літав і співав з Дорофєєвою

"Не мучайте себе": Барановська в обтислому спортлуці показала своє "жіноче" тренування. Відео

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів