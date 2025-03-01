Ексдруджина Тищенка у блискучому бікіні посвітила худорлявим тілом у Саудівській Аравії

Ексдружина депутата Миколи Тищенка, Алла Барановська після недовгого перебування на батьківщині знов вирушила у подорож.

Цього разу Алла навідалася у Саудівську Аравію, де вже встигла наробити чимало фото в купальнику.

"Інша планета. Це щось нереальне… Дякую за можливість бачити цю красу своїми очима", - підписала знімки Барановська.

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Протягом останніх двох років Алла багато подорожує. Торік, наприклад, вона була у Кенії і Японії.

Нагадаємо, раніше Барановська розказувала, чому довгий час не ходила на світські заходи в Україні, та пригадала, як на її чоловіка "полювали".