Дружина Тігіпка в тісному спортлуці показала вправи із ізотонічним кільцем. Фото

39-річна дружина банкіра та ексдепутата Сергія Тігіпка, Алла Зіневич-Тігіпко після четвертих пологів, які відбулися у червні, швидко взялася за спорт та повернення форми.

У сторіс Instagram вона показала, як саме це робить. Виявляється, багатодітна мама надає перевагу домашнім вправам із фітнес обладнанням.

"Ізотонічне кільце для пілатесу. Створює опір під час виконання вправ, розвиває контроль за власним тілом і витривалість, координацію і рівновагу", – написала вона.

Порада від мами 4 дітей скрін з Instagram

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скрін з Instagram

До речі, для Сергія і Алли новонароджена донечка, яку назвали Юліанною, стала 4-ю спільною дитиною. Трьоє інших синів у Тігіпко та Зіневич з’явилися на світ, ще коли він був у шлюбі з другою дружиною Вікторією. Подружжя офіційно розлучилося у 2018-му, а перший з 4 дітей Алли і Сергія народився 2011-го.

Загалом ексдепутат має 8-х дітей: двох синів і дочку від другого шлюбу та ще одну доньку від першого союзу із Наталією Лапотовською. Той шлюб, до речі, тривав 23 роки.

Нагадаємо, раніше Алла розповідала, як протікала її вагітність.