"Кажуть, що це класно, та мені все одно шкода": alyona alyona зізналася, на що не готова витрачати гроші

Реперка alyona alyona розповіла про своє ставлення до грошей: на що їй шкода їх витрачати, а на що - аніскілечки.

33-річна зірка, принаймні, поки що, категорично не готова розлучатися з кругленькими сумами у кабінетах косметологів, зізналася вона "Новому каналу".

"Мені поки що шкода витрачати гроші на дорогі косметологічні процедури. Знаю, що вже є косметологія найвищого рівня. Деякі процедури, які стають дедалі популярнішими, коштують дуже дорого. От на них я поки не хочу витрачатися", - сказала Альона.

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Артистка поки обходиться без дорогих косметичних процедур

"Можливо, через те, що мені вони ще не потрібні. І хоч кажуть, що це класно, та мені все одно шкода", - зі сміхом заявила вона.

Натомість є дещо, на що артистка таки готова витрачати.

"Можу віддати будь-які гроші за масаж. Це моя підтримка! Адже постійно напружена, та й вожу з собою велику кількість речей. Тому масаж – саме те, що розвантажує. У процесі релаксую, а після маю значно більше енергії, - пояснила вона.

Нагадаємо, якось alyona alyona торік розповідала, як відновлюється ментально у рідному селі свого хлопця Володимира на Франківщині. А ще реперка показувала, як виглядала в різні періоди свого життя з різною вагою: від 110 до 132 кіло.