Цимбалару у бікіні полежала на мальдівському піску для фото

Фото з Instagram Анастасії Цимбалару

Акторка Анастасія Цимбалару продовжує тішити українців відпочинковим контентом з Мальдівів.

Настя показалася у чорному бікіні на тлі лазурної води та білосніжного пісочку, попозувала у гамаку та під дощем.

"Крайня літня серія цього року", - написала Цимбалару.

Настя наробила літніх фото на білосніжному пісочку

Настя почілилася на гамаку під пальмами

