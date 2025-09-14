Цимбалару у бікіні полежала на мальдівському піску для фото

Юлія Леськова - 14 вересня, 13:58
Анастасія Цимбалару позує для фото
Фото з Instagram Анастасії Цимбалару

Акторка Анастасія Цимбалару продовжує тішити українців відпочинковим контентом з Мальдівів. 

Настя показалася у чорному бікіні на тлі лазурної води та білосніжного пісочку, попозувала у гамаку та під дощем. 

"Крайня літня серія цього року", - написала Цимбалару. 


Анастасія Цимбалару відпочиває на Мальдівах

Настя наробила літніх фото на білосніжному пісочку

Анастасія Цимбалару показалася на Мальдівах

Настя почілилася на гамаку під пальмами

Анастасія Цимбалару під дощем
Фото з Instagram Анастасії Цимбалару

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару похвалилася фігурою під мальдівським дощем. 

Також акторка заінтригувала розкішним букетом квітів, які отримала на екзотичному курорті. 

