Цимбалару у бікіні полежала на мальдівському піску для фото
Акторка Анастасія Цимбалару продовжує тішити українців відпочинковим контентом з Мальдівів.
Настя показалася у чорному бікіні на тлі лазурної води та білосніжного пісочку, попозувала у гамаку та під дощем.
"Крайня літня серія цього року", - написала Цимбалару.
Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару похвалилася фігурою під мальдівським дощем.
Також акторка заінтригувала розкішним букетом квітів, які отримала на екзотичному курорті.
