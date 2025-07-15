Цимбалару в капелюшку з вуаллю та леопардовому міні показала образ, який хоче зіграти

Акторка Анастасія Цимбалару показалася в образі, який мріє втілити на екрані.

У своєму Instagram 33-річна зірка запостила фото, де попозувала у колготках і леопардовому міні.

"З травня місяця мріяла поділитися фотокартками до зйомки обкладинки edyna.media. Тепер хочу втілити такий образ на екрані! Що скажете, дивилися б?", - поцікавилася вона.

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Цікаво, роль у якій стрічці зіграла б зірка в такому образі?

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До речі, лук Анастасії (без капелюшка) вартує приблизно 27500 гривень

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Нагадаємо, днями Цимбалару в образі ляльки зустріла свої 33. Акторка поласувала тортом, який заметчився з її луком, прямо на вулицях Києва.