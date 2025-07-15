Цимбалару в капелюшку з вуаллю та леопардовому міні показала образ, який хоче зіграти

15 липня, 16:00

Акторка Анастасія Цимбалару показалася в образі, який мріє втілити на екрані.

У своєму Instagram 33-річна зірка запостила фото, де попозувала у колготках і леопардовому міні.

"З травня місяця мріяла поділитися фотокартками до зйомки обкладинки edyna.media. Тепер хочу втілити такий образ на екрані! Що скажете, дивилися б?", - поцікавилася вона.

Цимбалару у леопарді на голе тіло

Актриса одягнула капелюх українського бренду в дусі 60-х


Цимбалару показала довгі ноги

Цікаво, роль у якій стрічці зіграла б зірка в такому образі?

На Цимбалару костюм бренду Umahanova

На Цимбалару костюм бренду Umahanova

Зірка додала динаміки у кадр

Зірка додала динаміки у кадр

До речі, лук Анастасії (без капелюшка) вартує приблизно 27500 гривень

До речі, лук Анастасії (без капелюшка) вартує приблизно 27500 гривень

Елегантні чорно-білі фото ніколи не будуть зайвими

Елегантні чорно-білі фото ніколи не будуть зайвими

Нагадаємо, днями Цимбалару в образі ляльки зустріла свої 33. Акторка поласувала тортом, який заметчився з її луком, прямо на вулицях Києва.

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