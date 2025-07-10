"Звучить не так страшно": Цимбалару в бігудях і рюшах увірвалася в свої 33 ласуванням торту на вулиці
Акторка Анастасія Цимбалару, відома завдяки телесеріалам "Швидка допомога", "Слідчі" та "Жіночий лікар. Нове життя", святкує свої 33.
З нагоди свята зірка показалася в образі ляльки і заметчила лук тортом.
"Просто з вдячністю за життя, за можливості, досвід та уроки, за людей та їх відсутність. В свій новий 33-й. Здається, звучить вже й не так страшно", - написала Цимбалару.
Нагадаємо, нещодавно Цимбалару, яка у травні через стрес набрала 5 кіло, ділилася успіхами у схудненні.
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