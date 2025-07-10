"Звучить не так страшно": Цимбалару в бігудях і рюшах увірвалася в свої 33 ласуванням торту на вулиці

Марія Мельник - 10 липня, 10:30

Акторка Анастасія Цимбалару, відома завдяки телесеріалам "Швидка допомога", "Слідчі" та "Жіночий лікар. Нове життя", святкує свої 33.

З нагоди свята зірка показалася в образі ляльки і заметчила лук тортом.

"Просто з вдячністю за життя, за можливості, досвід та уроки, за людей та їх відсутність. В свій новий 33-й. Здається, звучить вже й не так страшно", - написала Цимбалару.

Цимбалару поласувала тортом

Анастасія солодко увірвалася у красиву цифру

Фото ph.katerinakomar

Цимбалару з декольте

Нині зірка худне, але торт у такий день дозволила

Анастасія Цимбалалу у декольтованій сукні

Образ Насті нагадує ляльку, яка запізнюється

Нагадаємо, нещодавно Цимбалару, яка у травні через стрес набрала 5 кіло,  ділилася успіхами у схудненні.

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