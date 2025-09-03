Цимбалару на літніх фото показалася в бікіні під дощем та в прозорому луці на зйомках
33-річна акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно показувала відпочинок на Мальдівах, підбила підсумки літа яскравими фотографіями.
В Instagram знаменитість опублікувала цілу добірку спогадів, на яких закарбувала свої модні образи та цікаві розваги. А ще вона похвалилася фігуркою у бікіні під дощем.
"Останній random літа. І побільше б таких серпнів у моєму житті", — написала вона.
Не секрет, що Настя є любителькою ефектних фотосесій. Недавно вона з незвичним головним убором показала стрункі ніжки і наробила експресивних кадрів у леопардовому міні. А ще у її блозі можна знайти світлини у бікіні та роздивитися солодкі аутфіти.
Як відомо, у березні 2024-го акторка розлучилася зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим. Пізніше зірка почала стосунки з таємничим обранцем, але невдовзі повідомила, що знову холостячка. Також Цимбалару чесно відповідала, чи хотіла б знову піти під вінець.