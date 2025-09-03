Цимбалару на літніх фото показалася в бікіні під дощем та в прозорому луці на зйомках

Карина Тімкова - 3 вересня, 14:00

33-річна акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно показувала відпочинок на Мальдівах, підбила підсумки літа яскравими фотографіями.

В Instagram знаменитість опублікувала цілу добірку спогадів, на яких закарбувала свої модні образи та цікаві розваги. А ще вона похвалилася фігуркою у бікіні під дощем.

"Останній random літа. І побільше б таких серпнів у моєму житті", — написала вона.

Анастасія Цимбалару у бікіні похвалилася формами біля води

Настя у хижому купальнику посвітила тоненькою талією і довгими ніжками

Фото instagram

Анастасія Цимбалару у сексі сукні з розрізами похвалилася тілом

На зйомках зірка позувала у максісукні зі спокусливими розрізами на животі

Анастасія Цимбалару у міні блиснула ногами на грі в гольф

А для гри в гольф вона вдягнула відповідний білий комплект

Анастасія Цимбалару у прозорому топі показала декольте на зйомці

Спокусниця Цимбалару доповнила напівпрозорий аутфіт окулярами

Анастасія Цимбалару у лосинах у топі показала плаский живіт

У спортивному одязі актриса показала плаский живіт

Анастасія Цимбалару у червоному піджаку попозувала на івенті

Анастасія вдягала яскравий оверсайз піджак червоного кольору і білі лляні штани на захід

Анастасія Цимбалару у міні посвітила довгими ногами перед дзеркалом

Знаменитість у світлому міні похизувалася стрункою фігурою

Анастасія Цимбалару у топі посвітила тонкою талією під час танцю

Зірка екранів у топі та рваних джинсах повеселилася під музику

Не секрет, що Настя є любителькою ефектних фотосесій. Недавно вона з незвичним головним убором показала стрункі ніжки і наробила експресивних кадрів у леопардовому міні. А ще у її блозі можна знайти світлини у бікіні та роздивитися солодкі аутфіти.

Як відомо, у березні 2024-го акторка розлучилася зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим. Пізніше зірка почала стосунки з таємничим обранцем, але невдовзі повідомила, що знову холостячка. Також Цимбалару чесно відповідала, чи хотіла б знову піти під вінець.

купальники
