Цимбалару на літніх фото показалася в бікіні під дощем та в прозорому луці на зйомках

33-річна акторка Анастасія Цимбалару, яка нещодавно показувала відпочинок на Мальдівах, підбила підсумки літа яскравими фотографіями.

В Instagram знаменитість опублікувала цілу добірку спогадів, на яких закарбувала свої модні образи та цікаві розваги. А ще вона похвалилася фігуркою у бікіні під дощем.

"Останній random літа. І побільше б таких серпнів у моєму житті", — написала вона.

Настя у хижому купальнику посвітила тоненькою талією і довгими ніжками Фото instagram

На зйомках зірка позувала у максісукні зі спокусливими розрізами на животі

А для гри в гольф вона вдягнула відповідний білий комплект

Спокусниця Цимбалару доповнила напівпрозорий аутфіт окулярами

У спортивному одязі актриса показала плаский живіт

Анастасія вдягала яскравий оверсайз піджак червоного кольору і білі лляні штани на захід

Знаменитість у світлому міні похизувалася стрункою фігурою

Зірка екранів у топі та рваних джинсах повеселилася під музику

Не секрет, що Настя є любителькою ефектних фотосесій. Недавно вона з незвичним головним убором показала стрункі ніжки і наробила експресивних кадрів у леопардовому міні. А ще у її блозі можна знайти світлини у бікіні та роздивитися солодкі аутфіти.

Як відомо, у березні 2024-го акторка розлучилася зі своїм чоловіком, актором Григорієм Баклановим. Пізніше зірка почала стосунки з таємничим обранцем, але невдовзі повідомила, що знову холостячка. Також Цимбалару чесно відповідала, чи хотіла б знову піти під вінець.