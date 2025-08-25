Цимбалару в маленькому бікіні зустріла найкращий ранок у своєму житті. Фото

Марія Ткаченко - 25 серпня, 16:00
Анастасія Цимбалару
Фото Malkina Mariia

Акторка Анастасія Цимбалару похвалилася здійсненням своєї давньої мрії: вона прилетіла на відпочинок і вже зустріла найкращий ранок у своєму житті на мальовничій локації. Схоже, це Мальдіви.

У сторіс 33-річна зірка розповіла, що діставалася не без пригод. На польському кордоні її "прийняли за головного контрабандиста країни" і "маринували" пів дня. Через це Настя пропустила свій літак.

Анастасія Цимбалару в купальнику

"Найкращий ранок у моєму житті", - зізналася Анастасія

Фото з Instagram Цимбалару

"Тому незапланована доба у Варшаві, втрата дня відпочинку, купи грошей на нові квитки і от я тут! Мрія у 10 років, що стала реальністю... Вщипніть мене!", - поділилася дівчина.

Анастасія Цимбалару в інстаграм

Діставалася пункту призначення акторка не без пригод, але воно того було варте

Настя Цимбалару

День Незалежності України Настя святкувала серед ось такої краси

Нагадаємо, в травні через стрес Цимбалару набрала 5 кілограмів. Вона розповідала, як їх позбувається. Зокрема зірка докладно розказувала про свій раціон.

Читайте також:

Розлучена Цимбалару зізналася, чи хоче вийти заміж знову

Цимбалару розказала про невдалий досвід ботоксу та показалася до схуднення і з натуральним кольором волосся

Цимбалару у золотій "шапчині" похизувалася довжелезними ногами. Фото

"Звучить не так страшно": Цимбалару в бігудях і рюшах увірвалася в свої 33 ласуванням торту на вулиці

Цимбалару в капелюшку з вуаллю та леопардовому міні показала образ, який хоче зіграти


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів