Цимбалару в маленькому бікіні зустріла найкращий ранок у своєму житті. Фото
Акторка Анастасія Цимбалару похвалилася здійсненням своєї давньої мрії: вона прилетіла на відпочинок і вже зустріла найкращий ранок у своєму житті на мальовничій локації. Схоже, це Мальдіви.
У сторіс 33-річна зірка розповіла, що діставалася не без пригод. На польському кордоні її "прийняли за головного контрабандиста країни" і "маринували" пів дня. Через це Настя пропустила свій літак.
"Тому незапланована доба у Варшаві, втрата дня відпочинку, купи грошей на нові квитки і от я тут! Мрія у 10 років, що стала реальністю... Вщипніть мене!", - поділилася дівчина.
Нагадаємо, в травні через стрес Цимбалару набрала 5 кілограмів. Вона розповідала, як їх позбувається. Зокрема зірка докладно розказувала про свій раціон.
