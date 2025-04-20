Приходько з нагоди свята показала рідкісне фото 4-річного сина

Юлія Леськова - 20 квітня, 12:43
Анастасія Приходько позує для фото
Фото з Instagram Анастасії Приходько

Співачка Анастасія Приходько освятила великодній кошик разом зі своїм 4-річним сином Лукою. 

З нагоди свята вона показала в Instagram його рідкісне фото. 

Зіркова мати зазнімкувала хлоп'я, поки він розглядав вміст великоднього кошика коло церкви. 


Молодший син співачка Анастасії Приходько

Настя рідко позує обличчя молодшого сина

До речі. наприкінці березня молодший син Насті відсвяткував своє 4-річчя. Співачка вітала його повітряними кульками. 

Якось зірка зізнавалася, що Лука - її найулюбленіша дитина. 

Також у Приходько є двоє старших дітей: 15-річна донька Нана від попередніх стосунків та 9-річний син Гордій від теперішнього чоловіка Олександра. 

Читайте також:

"Довіряю лише йому": Приходько розповіла про фінансові стосунки з чоловіком та назвала найкращу співачку України

"Не йди": Приходько в тужливому кліпі згадала біль від розставання з батьком своїх дітей. Відео

Уперше за 5 років: Приходько показалася на рідкісному фото з матір'ю і братом

Приходько
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів