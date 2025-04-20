Приходько з нагоди свята показала рідкісне фото 4-річного сина

Фото з Instagram Анастасії Приходько

Співачка Анастасія Приходько освятила великодній кошик разом зі своїм 4-річним сином Лукою.

З нагоди свята вона показала в Instagram його рідкісне фото.

Зіркова мати зазнімкувала хлоп'я, поки він розглядав вміст великоднього кошика коло церкви.

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Настя рідко позує обличчя молодшого сина

До речі. наприкінці березня молодший син Насті відсвяткував своє 4-річчя. Співачка вітала його повітряними кульками.

Якось зірка зізнавалася, що Лука - її найулюбленіша дитина.

Також у Приходько є двоє старших дітей: 15-річна донька Нана від попередніх стосунків та 9-річний син Гордій від теперішнього чоловіка Олександра.