"Довіряю лише йому": Приходько розповіла про фінансові стосунки з чоловіком та назвала найкращу співачку України
Співачка Анастасія Приходько поділилася подробицями про заняття свого чоловіка Олександра, з яким вона вже понад 11 років у шлюбі.
Коханий зірки, крім того, що є директором її музичної кар'єри, також успішний бізнесмен. В інтерв'ю для "33 запитання від Люкс ФМ" вона зізналася, що Олександр — її надійна опора і підтримка в усіх аспектах життя.
"Так, у нього є бізнес. Він також може дозволити собі допомогти мені. Я довіряю лише йому. Я слухаю його. Він як бізнесмен розуміється в цьому. Він моя опора, моя душа, моя любов. Він — усе моє життя. Не знаю, що робити без нього в цьому світі", — відверто розповіла Приходько.
Щодо фінансів, співачка уточнила, що в них з чоловіком спільний бюджет, тому Олександр не дає їй гроші окремо на кар'єру або особисті витрати. Якщо їй щось потрібно, вони разом вирушають на покупки.
Також у розмові Анастасія торкнулася теми своїх стосунків з мамою. Співачка зізналася, що їх взаємини зараз трохи натягнуті, але вони інколи спілкуються телефоном, щоб уникнути конфліктів.
Артистку також запитали, кого вона вважає найкращою співачкою в Україні. Анастасія одразу поставила себе на перше місце, а обрати друге виявилось важче, оскільки їй мало хто дійсно подобається. Після роздумів її вибір впав на Гелю Зозулю.
"Почекай, себе на перше місце, якщо так можна відповісти. Я на першому місці, а на другому хто? Ну давай. З жінок обрати — катастрофа. Щоб мені подобалась — Геля Зозуля", — відповіла виконавиця.
Нагадаємо, раніше Анастасія розповідала про страх за трьох своїх дітей і почуття провини через те, що не виїхала з ними за кордон.
Сталеве весілля: Приходько з чоловіком на 11-річчя шлюбу поновили обітниці у церкві. Виправлено
Білявка, голомоза, короткострижена та рокова брюнетка: як змінювалася Анастасія Приходько. Фото
"Ніх*я ви не єдині": Приходько про розбрат українців через мову і чому її тригерять біженці в Німеччині