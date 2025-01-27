"Довіряю лише йому": Приходько розповіла про фінансові стосунки з чоловіком та назвала найкращу співачку України

Співачка Анастасія Приходько поділилася подробицями про заняття свого чоловіка Олександра, з яким вона вже понад 11 років у шлюбі.

Коханий зірки, крім того, що є директором її музичної кар'єри, також успішний бізнесмен. В інтерв'ю для "33 запитання від Люкс ФМ" вона зізналася, що Олександр — її надійна опора і підтримка в усіх аспектах життя.

"Так, у нього є бізнес. Він також може дозволити собі допомогти мені. Я довіряю лише йому. Я слухаю його. Він як бізнесмен розуміється в цьому. Він моя опора, моя душа, моя любов. Він — усе моє життя. Не знаю, що робити без нього в цьому світі", — відверто розповіла Приходько.

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Настя доволі рідко показує чоловіка в мережі і ще рідше про нього говорить Фото з Instagram

Щодо фінансів, співачка уточнила, що в них з чоловіком спільний бюджет, тому Олександр не дає їй гроші окремо на кар'єру або особисті витрати. Якщо їй щось потрібно, вони разом вирушають на покупки.

Приходько має спільний бюджет із чоловіком

Також у розмові Анастасія торкнулася теми своїх стосунків з мамою. Співачка зізналася, що їх взаємини зараз трохи натягнуті, але вони інколи спілкуються телефоном, щоб уникнути конфліктів.

Артистку також запитали, кого вона вважає найкращою співачкою в Україні. Анастасія одразу поставила себе на перше місце, а обрати друге виявилось важче, оскільки їй мало хто дійсно подобається. Після роздумів її вибір впав на Гелю Зозулю.

"Почекай, себе на перше місце, якщо так можна відповісти. Я на першому місці, а на другому хто? Ну давай. З жінок обрати — катастрофа. Щоб мені подобалась — Геля Зозуля", — відповіла виконавиця.

Також Настю запитали, що вона б хотіла виправити у своїй зовнішності. Співачка запевнила, що нічого не хоче змінювати і хоче природньо старіти. "Я розумію, можна було б підборіддя прибрати, але у мене міміка жива. Не хочеться туди лізти", - додала Приходько. Скріншот з відео

Нагадаємо, раніше Анастасія розповідала про страх за трьох своїх дітей і почуття провини через те, що не виїхала з ними за кордон.