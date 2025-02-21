"Не йди": Приходько в тужливому кліпі згадала біль від розставання з батьком своїх дітей. Відео

Скріни з відео

Співачка Анастасія Приходько представила відеокліп на свою пісню "Не йди" - дуже особисту, адже в ній вона виплеснула власний болісний досвід розставання з коханою людиною.

Хто то був, 37-річна Настя розсекретила у Instagram, оголошуючи про прем'єру.

""Не йди" - це пісня про те, що ти не можеш відпустити людину, яка тебе вже не кохає, а без неї життя здається неможливим, і наче частина душі без любої людини помирає. Ти впадаєш у відчай, бо коли людина кохає, але не може бути з тим, без кого не уявляє своє життя, вона починає душевно вмирати! Нічого немає в житті важливішого, як взаємне кохання!", - написала Приходько.

Приходько у пісні та кліпі оживила свої давні емоції від розставання з коханим

"Але іноді наше життя складається не зовсім так, як ми плануємо! Щоб отримати, треба відпустити і пережити той час на самоті! Тому у відео є відображення того, ким би ти не був - кохаємо ми всі однаково, і біль у всіх однаковий, будь то ти відомою співачкою або простою вчителькою! Кожен хоче бути коханим!", - додала вона.

Музику і текст до цієї автобіографічної пісні Анастасія писала, відштовхуючись від свого минулого.

"Свого часу і я переживала такі емоції у 18 років, коли не могла бути зі своїм чоловіком, але я його відпустила щоб потім через 8 років стати його дружиною та подарувати трьох дітей!", - зазначила вона.

Героїня Анастасії намагається тамувати душевний біль алкоголем

У кліпі героїня лишається сам на сам зі своєю тугою у готельному номері, але зрештою збирається з силами рухатися далі і виходить назовні.

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Як відомо, Анастасія та її чоловік Олександр у вересні відзначили 11-річчя свого шлюбу. Пара має двох спільних синів, Гордія та Луку, а також разом виховує доньку співачки від попередніх стосунків, Нану. З біологічним батьком дівчинка не спілкується і вважає своїм татом Олександра.

Нагадаємо, кілька років тому подружжя пережило серйозну кризу і навіть подавало заяву на розлучення.