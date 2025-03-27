Уперше за 5 років: Приходько показалася на рідкісному фото з матір'ю і братом
Родині співачки Анастасії Приходько, схоже, нарешті вдалося загоїти глибоку тріщину, яка декілька років тому пролягла між найближчими людьми.
Брат артистки, Назар, поділився в Facebook фото з зірковою сестрою та їхньою мамою Оксаною.
Як відомо, Приходько та її чоловік Олександр виховують трьох дітей: доньку Нану та синів, Гордія і Луку - це йому днями виповнилося 4 роки.
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