Уперше за 5 років: Приходько показалася на рідкісному фото з матір'ю і братом

Родині співачки Анастасії Приходько, схоже, нарешті вдалося загоїти глибоку тріщину, яка декілька років тому пролягла між найближчими людьми.

Брат артистки, Назар, поділився в Facebook фото з зірковою сестрою та їхньою мамою Оксаною.

"У мене, між іншим, дуже непересічна подія. Я вперше за п'ять, (прописом), П'ЯТЬ років побачився з сестрою. Рідною сестрою. Молодшою сестрою", - написав чоловік.

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37-річна Анастасія зустрілася з мамою та рідним братом Фото з Facebook Назара Приходько

"Ми вчора вперше за п'ять років сіли за один стіл. Моєму племіннику, наймолодшому Настіному сину було 4 роки. Діти єднають", - додав він.

Нагадаємо, про те, що вона не спілкується з матір'ю та братом, Настя розповіла в 2021-му році. В подробиці щодо причин зірка тоді вдаватися не стала, лише зазначила, що пережила болісну зраду з боку близьких людей. Після початку повномасштабної війни Приходько та її мама відновили спілкування телефоном.

Як відомо, Приходько та її чоловік Олександр виховують трьох дітей: доньку Нану та синів, Гордія і Луку - це йому днями виповнилося 4 роки.