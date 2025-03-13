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Лаймовий крем і відтінок висівок: Андре Тан назвав актуальні кольори весни-літа 2025

Марія Мельник - 13 березня, 12:30
Андре Тан про актуальні кольори на весну-літо 2025
фото з Instagram

Дизайнер Андре Тан, який вирішив розібрати весняні тренди по молекулах, цього разу розказав про актуальні кольори на найближчі сезони.

В Instagram метр моди порадив, які відтінки в одягу слід обирати цьогоріч.

Андре Тан радить звернути увагу на прохолодний помаранч, колір винограду та відтінок висівок.


Речі у відтінку апельсинова прохолода

Зверніть увагу, що дизайнер акцентує саме на холодному відтінку апельсинового

Про відтінок весни-літа 2025

Уявіть, ви в білому винограді насолоджуєтесь білим вином на літній терасі..

Одяг у відтінку висівок

Актуальними цьогоріч також будуть відтінки крокуса, лайма та сині кольори.

Крокус - відтінок літа-весни 2025

Сукня відтінку крокус ідеально пасуватиме до теплого травневого вечора

Відтінок жовтого відразу підвищить ваш настрій

Відтінок жовтого відразу підвищить ваш настрій

Нагадаємо, раніше ТаблоID порадив, як поєднати тренди і створити цікавий образ на весну 2025.

А нещодавно дизайнер також розповідав про тренди верхнього одягу на весну 2025.

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