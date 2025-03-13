Лаймовий крем і відтінок висівок: Андре Тан назвав актуальні кольори весни-літа 2025
Дизайнер Андре Тан, який вирішив розібрати весняні тренди по молекулах, цього разу розказав про актуальні кольори на найближчі сезони.
В Instagram метр моди порадив, які відтінки в одягу слід обирати цьогоріч.
Андре Тан радить звернути увагу на прохолодний помаранч, колір винограду та відтінок висівок.
Актуальними цьогоріч також будуть відтінки крокуса, лайма та сині кольори.
Нагадаємо, раніше ТаблоID порадив, як поєднати тренди і створити цікавий образ на весну 2025.
А нещодавно дизайнер також розповідав про тренди верхнього одягу на весну 2025.
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