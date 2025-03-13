Лаймовий крем і відтінок висівок: Андре Тан назвав актуальні кольори весни-літа 2025

фото з Instagram

Дизайнер Андре Тан, який вирішив розібрати весняні тренди по молекулах, цього разу розказав про актуальні кольори на найближчі сезони.

В Instagram метр моди порадив, які відтінки в одягу слід обирати цьогоріч.

Андре Тан радить звернути увагу на прохолодний помаранч, колір винограду та відтінок висівок.

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Зверніть увагу, що дизайнер акцентує саме на холодному відтінку апельсинового

Уявіть, ви в білому винограді насолоджуєтесь білим вином на літній терасі..

Актуальними цьогоріч також будуть відтінки крокуса, лайма та сині кольори.

Сукня відтінку крокус ідеально пасуватиме до теплого травневого вечора

Відтінок жовтого відразу підвищить ваш настрій

Нагадаємо, раніше ТаблоID порадив, як поєднати тренди і створити цікавий образ на весну 2025.

А нещодавно дизайнер також розповідав про тренди верхнього одягу на весну 2025.