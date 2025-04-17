Небанальна сукня та аксесуари з історією: Андре Тан порадив, що вдягти на Великдень

Дизайнер Андре Тан дотримується фешн-етикету і у Великодні свята.

У своєму Instagram метр моди порадив, як обрати небанальний святковий образ.

"Для тих, кому некомфортно в сукнях, чи хочеться чогось більш цікавого, ідеальний варіант! Брюки з легкої тканини, сорочка з фактурного матеріалу — і ти не "просто зручно вдягнена", а елегантна без зусиль. Легко. Стильно. Комфортно", - зазначив Андре Тан.

Дизайнер радить звернути увагу на сорочку у поєднанні з брюками палаццо

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Денім завжди актуальний

"Пастельна сукня, але не банальна. Звертай увагу на крій: простий силует, якісна тканина, мінімум декору. Мʼятна, пудрова, лимонна, бежева — обирай відтінок, що підходить до твоєї зовнішності. Але щоб образ був більш цікавим, не забуваємо про аксесуари — хусточка, плетена сумка чи цікаві заколки дуже круто доповнять образ", - порадив Андре.

Також, за словами Андре Тана, слід звернути увагу на цікаві аксесуари і монохром.

Прикраси мами, сережки у формі зерна та плетені торбинки прикрасять будь-який образ

Мінімалізм у поєднанні з українським духом - завжди правильний вибір

Нагадаємо, раніше Андре Тан розказував, які тренди моди будуть актуальні цьогоріч.