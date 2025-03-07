Пальто-піджак та гірчична замша: Андре Тан розказав про тренди верхнього одягу на весну 2025

Дизайнер Андре Тан, який останнім часом претендує на експерта з модних трендів, з першим потеплінням порадив, як стильно роздягатися.

У своєму Instagram метр моди розказав, на який верхній одяг варто звернути увагу цієї весни.

"Весна — час оновлення та нових стильних рішень. Тож саме час оновити ваш гардероб! І я пропоную почати саме з верхнього одягу, бо хоч вже тепленько у нас, але весняна погода мінлива", - звернувся до підписників Андре Тан.

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Про шкіряні плащі і тренчі оверсайз ТаблоID уже писав раніше, а от кілька інших порад від Андре Тана варто врахувати.

"Світлі відтінки завжди асоціюються з весняною свіжістю. Обирай білі, молочні, кремові, бежеві та ніжні пастельні відтінки. Такий верхній одяг виглядає благородно і легко поєднується як з класичними костюмами, так і з повітряними сукнями", - пояснив дизайнер.

За порадою дизайнера, варто звернути увагу на пісочні, гірчичні та кавові відтінки

Бомбери і шкіряні куртки будуть все ще популярними цієї весни.

Поєднайте бомбер з краваткою і отримаєте супертрендовий лук

"Укорочені моделі пальт стануть однією з головних тенденцій. Це стильний і практичний варіант для ранньої весни", - порадив Андре Тан.

Зверніть увагу на пальта-піджаки пастельних кольорів. Цієї весни особливо модні пудровий і фісташковий

Нагадаємо, раніше ТаблоID порадив, як поєднати тренди і створити цікавий образ на весну 2025.