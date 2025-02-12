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Стрічки у волосся, мереживо та колір шампань: Андре Тан порадив, що вдягнути у День закоханих

Марія Мельник - 12 лютого, 17:30

Дизайнер Андре Тан у своєму фешн-блогу порадив, що одягнути на День закоханих.

До мастхев метра моди увійшли як червоні тканини і мереживо, так і менш очевидні предмети гардероба і відтінки.

"Звісно ж, 14 лютого асоціюється з червоним кольором, сердечками, і ми навіть не будемо уникати цього стереотипу. Перша ідея - максимально стандартна - total red look.

Лук на День закоханих від Андре Тана

Щоби уникнути зухвалості в аутфіті, дизайнер радить обирати прості тканини


Дизайнер про лук на 14 лютого

За порадою Андре Тана, краще зібрати волосся і залишити червоний акцент на вустах

А от для тих, хто не хоче витрачати багато енергії на підбір аутфіту, дизайнер радить додати в образ бордові або мереживні колготки.

"Для тих, хто хоче відійти від червоного кольору - атласна білизняна сукня", - зазначив метр моди.

Андре Тан порадив зупинитися на рожевій, молочній або сукні кольору шампань

Андре Тан порадив зупинитися на рожевій, молочній або сукні кольору шампань

Дизайнер нагадав і про деталі образу: червоні стрічки для волосся і корсети різних відтінків.

Нагадаємо, раніше ТaблоID зібрав головні тренди 2025-го: від стильної смужки до асиметрії, а Андре Тан натомість порадив, чого слід уникати у новому році.

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