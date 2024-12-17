Сапфір, слива та бабл-гам: Андре Тан про трендові кольори зими-2025 і з чим їх поєднувати
Дизайнер Андре Тан слідом за порадами щодо осінніх трендів розказав про новинки зими.
У своєму Instagram метр моди перелічив найпопулярніші кольори сезону 2024-2025.
До рейтингу, за версією Андре Тана, увійшли: сливовий, небесно-блакитний, болотний хакі, блідий бабл-гам і сапфіровий кольори.
Наступний у списку - небесно-блакитний.
"Цей відтінок нагадує про ясне зимове небо. Він виглядає одночасно спокійно й ефектно. Небесно-блакитний чудово пасує як для тотал-луків, так і для комбінацій з пастельними кольорами абоконтрастними яскравими акцентами", - пояснив Тан.
Завершує хіт-парад трендових кольорів сапфіровий відтінок.
Нагадаємо, раніше ТаблоID радив, як обрати стильний зимовий пуховик. А ще пропонував стильні шапки, шарфи та рукавички на холодну пору року.
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