Сапфір, слива та бабл-гам: Андре Тан про трендові кольори зими-2025 і з чим їх поєднувати

Дизайнер Андре Тан слідом за порадами щодо осінніх трендів розказав про новинки зими.

У своєму Instagram метр моди перелічив найпопулярніші кольори сезону 2024-2025.

До рейтингу, за версією Андре Тана, увійшли: сливовий, небесно-блакитний, болотний хакі, блідий бабл-гам і сапфіровий кольори.

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Дизайнер радить поєднувати сливовий з чорним, сірим, бежевим, лавандовим і золотим

Наступний у списку - небесно-блакитний.

"Цей відтінок нагадує про ясне зимове небо. Він виглядає одночасно спокійно й ефектно. Небесно-блакитний чудово пасує як для тотал-луків, так і для комбінацій з пастельними кольорами абоконтрастними яскравими акцентами", - пояснив Тан.

Відтінок пасує як для тотал-луків, так і для комбінацій з пастельними кольорами

Болотний хакі. Один із найпопулярніших кольорів цього сезону. Він підходить для повсякденних і практичних образів, але водночас додає вишуканості. хакі можна комбінувати з іншими природними відтінками - коричневим, бежевим чи пісочним. Однак у тотал-луці він виглядає максимально стильно

А от блідий бабл-гам дизайнер радить комбінувати з нейтральними відтінками або холодними пастелями

Завершує хіт-парад трендових кольорів сапфіровий відтінок.

Колір додасть вашому образу благородства і стриманості

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