Сапфір, слива та бабл-гам: Андре Тан про трендові кольори зими-2025 і з чим їх поєднувати

Марія Мельник 17 грудня, 11:45
Андре Тан про модні кольори зими
фото з Instagram

Дизайнер Андре Тан слідом за порадами щодо осінніх трендів розказав про новинки зими.

У своєму Instagram метр моди перелічив найпопулярніші кольори сезону 2024-2025.

До рейтингу, за версією Андре Тана, увійшли: сливовий, небесно-блакитний, болотний хакі, блідий бабл-гам і сапфіровий кольори.


Про сливовий колір зими-2025

Дизайнер радить поєднувати сливовий з чорним, сірим, бежевим, лавандовим і золотим

Наступний у списку - небесно-блакитний.

"Цей відтінок нагадує про ясне зимове небо. Він виглядає одночасно спокійно й ефектно. Небесно-блакитний чудово пасує як для тотал-луків, так і для комбінацій з пастельними кольорами абоконтрастними яскравими акцентами", - пояснив Тан.

Про небесно-блакитний трендовий колір

Відтінок пасує як для тотал-луків, так і для комбінацій з пастельними кольорами

З чим носити колір хакі

Болотний хакі. Один із найпопулярніших кольорів цього сезону. Він підходить для повсякденних і практичних образів, але водночас додає вишуканості. хакі можна комбінувати з іншими природними відтінками - коричневим, бежевим чи пісочним. Однак у тотал-луці він виглядає максимально стильно

З чим носити взимку блідий бабл-гам

А от блідий бабл-гам дизайнер радить комбінувати з нейтральними відтінками або холодними пастелями

Завершує хіт-парад трендових кольорів сапфіровий відтінок.

Колір додасть вашому образу благородства і стриманості

Колір додасть вашому образу благородства і стриманості

Нагадаємо, раніше ТаблоID радив, як обрати стильний зимовий пуховик. А ще пропонував стильні шапки, шарфи та рукавички на холодну пору року.

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