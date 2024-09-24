Леопардовий, замшевий чи картатий: ТОП-8 варіантів трендових жакетів на осінь 2024. Фото

Модний гід жакетами на осінь 2024 Фото: Instagram

Жакет – один із найпопулярніших варіантів одягу на осінь. Цього року модні бренди вивели його на подіуми і показали чимало образів.

ТаблоID, як завжди, придивився до усіх модних тенденцій і готовий розказати, які жакети обрати на осінь 2024 та з чим їх вдало комбінувати. Гортайте далі, аби побачити найцікавіше.

Жакет букле

Для тих, хто хоче виглядати стильно, витончено і дорого модні видання радять звернути увагу на жакети з букле. Це тканина, яка відрізняється вузликами на поверхні, що нагадують каракулевий візерунок. Тут може бути менше вовни, натомість більше бавовни і віскози залежно від призначення виробу.

Реклама:

Великі гудзики - родзинка жакету з букле Фото: veronicabeard.com

Жакет з букле є основним елементом французького гардеробу. Він легко підійде для роботи в офісі, ділової вечері чи романтичної прогулянки.

Короткий жакет букле вдало комбінується з джинсами Фото: Instagram

Жакет в клітинку

2024-й продемонстрував чимало трендів. І ось один із них – клітинка. Жакет з відповідним дрібним візерунком – must have осені 2024.

Вкорочений жакет можна поєднувати із широкими джинсами та балетками Фото: Instagram

Клітинка восени та взимку виглядає досить свіжо. І допомагає створити водночас невимушений та новаторський стиль.

Замшевий жакет

Замша повертається в тренди, що доводять колекції Miu Miu, Bottega, Gucci. А жакети з відповідного матеріалу стануть чудовою альтернативою шкірянкам та курткам з деніму.

До замшевого жакету можна додати відповідну сумку Фото: Instagram

Стилісти радять одягати замшеві жакети в комбінації з худі чи светром для більш прохолодних температур. Та прогнозують їх популярність і в наступному сезоні. Тож, це вигідне капіталовкладення у власний гардероб.

Замшевий вишитий жакет камінням демонструє модель Кара Делевінь Фото: Getty Images

Леопардовий жакет

Нагадуємо, що цього сезону леопард знову на волі. Тому модні видання радять звернути увагу і на жакети з таким принтом. Для менш сміливих можна обрати щось із леопардовою підкладкою. А для відчайдушних сміливців – поєднати жакет із леопардовою сумочкою чи капелюшком.

Жіночі жакети на осінь - як вам такий леопардовий варіант? Фото: monsoonlondon.com

Яскраві жакети

Яскравий жакет створює ідеальний сезонний контраст із типово приглушеними тонами осені. Червоний, зелений або жовтий вдало поєднається із базовою білою футболкою та джинсами.

Блогерка Даша Квіткова обирає яскраві червоні відтінки Фото: Instagram

Можна обирати варіанти з паском, який вдало підкреслить фігуру. Та дотримуватися трендових кольорів осені.

Один з таких кольорів - рожевий, як жакет у акторки Анни Саліванчук Фото: Instagram

Жакет з гострими плечима

Гострі плечі підняли жакети на нову висоту стилю, пише InStyle. Це просте, але сучасне оновлення класичного силуету дозволяє легко надягати їх і почуватися впевнено в будь-якому вбранні.

Жіночий жакет - універсальний внесок на майбутні сезони. А гострі кути підійдуть для візуального розширення лінії плечей для тих, хто має прямокутний тип фігури Фото: Instagram

Жакети з накидками

Жакети з накидками – не нове слово в моді, але актуальне цього сезону. Осінні колекції деяких брендів показали грандіозні варіанти жакетів у пастельних кольорах з накидками, які додали моделям упевненості та стилю. Якщо ви більш ризиковані – обирайте блискучі лаковані накидки, що надають більш футуристичного вигляду.

Це вже справжня куртка-жакет, але холодно не буде точно Фото: Getty Images

Ще один оригінальний варіант Фото: Instagram

Універсальний жакет

Універсальний або робочий жакет рекомендує Vogue. Це справжній предмет спадщини із сучасним кроєм. Можна сміливо поєднувати із кежуалом або офісним стилем: сорочками та спідницями.

Куртка-жакет - найкраще рішення на осінь 2024 Фото: Instagram

Стильне поєднання: шкіряна спідниця та шкіряний комір. Маленькі деталі роблять образ унікальним Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав про круті варіанти верхнього одягу на осінь. Та сукні, в яких буде стильно та затишно.