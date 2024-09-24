Леопардовий, замшевий чи картатий: ТОП-8 варіантів трендових жакетів на осінь 2024. Фото
Жакет – один із найпопулярніших варіантів одягу на осінь. Цього року модні бренди вивели його на подіуми і показали чимало образів.
ТаблоID, як завжди, придивився до усіх модних тенденцій і готовий розказати, які жакети обрати на осінь 2024 та з чим їх вдало комбінувати. Гортайте далі, аби побачити найцікавіше.
Жакет букле
Для тих, хто хоче виглядати стильно, витончено і дорого модні видання радять звернути увагу на жакети з букле. Це тканина, яка відрізняється вузликами на поверхні, що нагадують каракулевий візерунок. Тут може бути менше вовни, натомість більше бавовни і віскози залежно від призначення виробу.
Жакет з букле є основним елементом французького гардеробу. Він легко підійде для роботи в офісі, ділової вечері чи романтичної прогулянки.
Жакет в клітинку
2024-й продемонстрував чимало трендів. І ось один із них – клітинка. Жакет з відповідним дрібним візерунком – must have осені 2024.
Клітинка восени та взимку виглядає досить свіжо. І допомагає створити водночас невимушений та новаторський стиль.
Замшевий жакет
Замша повертається в тренди, що доводять колекції Miu Miu, Bottega, Gucci. А жакети з відповідного матеріалу стануть чудовою альтернативою шкірянкам та курткам з деніму.
Стилісти радять одягати замшеві жакети в комбінації з худі чи светром для більш прохолодних температур. Та прогнозують їх популярність і в наступному сезоні. Тож, це вигідне капіталовкладення у власний гардероб.
Леопардовий жакет
Нагадуємо, що цього сезону леопард знову на волі. Тому модні видання радять звернути увагу і на жакети з таким принтом. Для менш сміливих можна обрати щось із леопардовою підкладкою. А для відчайдушних сміливців – поєднати жакет із леопардовою сумочкою чи капелюшком.
Яскраві жакети
Яскравий жакет створює ідеальний сезонний контраст із типово приглушеними тонами осені. Червоний, зелений або жовтий вдало поєднається із базовою білою футболкою та джинсами.
Можна обирати варіанти з паском, який вдало підкреслить фігуру. Та дотримуватися трендових кольорів осені.
Жакет з гострими плечима
Гострі плечі підняли жакети на нову висоту стилю, пише InStyle. Це просте, але сучасне оновлення класичного силуету дозволяє легко надягати їх і почуватися впевнено в будь-якому вбранні.
Жакети з накидками
Жакети з накидками – не нове слово в моді, але актуальне цього сезону. Осінні колекції деяких брендів показали грандіозні варіанти жакетів у пастельних кольорах з накидками, які додали моделям упевненості та стилю. Якщо ви більш ризиковані – обирайте блискучі лаковані накидки, що надають більш футуристичного вигляду.
Універсальний жакет
Універсальний або робочий жакет рекомендує Vogue. Це справжній предмет спадщини із сучасним кроєм. Можна сміливо поєднувати із кежуалом або офісним стилем: сорочками та спідницями.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав про круті варіанти верхнього одягу на осінь. Та сукні, в яких буде стильно та затишно.