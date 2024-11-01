Трендові аксесуари на зиму 2024: які обрати шапки, шарфи, рукавички та сумки. Фото

Цього сезону справжнє різноманіття варіантів аксесуарів на зиму Фото: Instagram

Зворотний відлік до початку зими розпочато. Вже незабаром буде більш прохолодна погода, а тому варто потурбуватися про гардероб на зиму.

ТаблоID розкаже і покаже трендові аксесуари: від головних уборів до рукавичок. Збирайте свій найкращий образ уже зараз.

Трендові головні убори на зиму 2024

М'які шапки

М’які текстури дуже популярні цієї зими. Можна обирати як верхній одяг, так і сумки. Однак не варто забувати і про шапки. Це максимальний комфорт і тепло під час низьких температур.

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Мінімалістичні шапки жіночі на зиму - безпрограшний варіант Фото: freepeople.com

Біні з помпоном

Шапки-біні – вічна класика зими. Але варто до них додати маленьку родзинку – помпон, перли або плетені прикраси. Це на сходинку вищий level вашого повсякденного стилю.

Шапки на зиму - цього сезону є безліч цікавих варіантів Фото: aloyoga.com

Стьобані капелюхи

Це чудова інвестиція в додатковий захист від дощу та снігу. Сучасні стьобані капелюхи дуже практичні та стильні. Їх можна поєднувати з куртками та пальтами. Обирати як однотонні, так і комбінувати трендові кольори.

Модні шапки на зиму 2024 - список поповнюється стьобаним капелюхом Фото: etsy.com

Кепки

Оу, здається, десь зламалась позачасовість, адже кепки сміливо вриваються у зимовий сезон. Особливу увагу варто звернути тим, хто віддає перевагу спортивному стилю. Картаті, однотонні чи сірі – є безліч варіантів кольорів, які точно можна підібрати для свого гардеробу.

Кепку можна поєднувати з хустиною, про яку - далі Фото: Instagram

Шовкові хустки

Ще один неочікуваний тренд зимового сезону – шовкові хустки. Їх, до речі, можна носити навколо шиї, зав’язати волосся чи навіть повісити на сумку. Модні бренди кинули виклик усім любителям відповідних аксесуарів, і він успішно прийнятий.

Можна обирати однотонні хустки чи з принтом Фото: Getty Images

Модні шарфи

Пухнасті шарфи

Коли ми згадували про м’які текстури і їхню популярність, то ми аж ніяк не жартували. Бо довгі пухнасті шарфи теж у тренді цієї зими. Така довжина дозволяє легко огортати шию та плечі, створюючи максимальний комфорт, водночас невимушеність та упевненість у будь-якій ситуації.

Зверніть увагу на подвійні ремені - це теж тренд зими 2024 Фото: Instagram

Картаті шарфи

Дивлячись на цей аксесуар, чомусь невимушено віє духом Старої Англії. Чи, можливо, відлунням осені. Як би там не було, а картаті шарфи можуть заполонити гардероби майбутнього сезону. Створіть точковий акцент в образі, обираючи яскравий колір.

Червоний шарф - яскраве доповнення для зими Фото: Instagram

Сумки на зиму

Сумки XL

Цієї зими ви точно вмістите і візьмете з собою усе, якщо навіть того не планували. Адже в тренді сумки розміру XL. Їх можна повістити на плече. Або навіть носити, як клатч під рукою, якщо вистачить сили.

Наприклад, замшеві сумки через плече, чудовий варіант на зиму Фото: Instagram

Сумка-браслет

Ще один хіт зимового сезону – сумка-браслет. Це елегантна практичність, яка доповнить будь-який образ і вирізнятиметься безкомпромісністю. Можна обрати як безпосередньо браслет, так і ремінець або ланцюжок та огорнути його навколо руки у відповідну форму.

Сумка варта бути оригінальним аксесуаром Фото: Instagram

Трендові рукавички на зиму

Здається, дизайнери вирішили попіклуватися про максимальний затишок в зимових образах, адже пропонують цього сезону одягати довгі рукавички. Ми б сказали, занадто довгі. Ба більше – одягати їх можна з елегантними пальтами, що створює повний модний дисонанс образу.

Довгі шкіряні рукавички - must have цієї зими Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про трендові пуховики на зиму. А також показував 10 варіантів стильного взуття на холодний сезон.