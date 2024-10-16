Трендові пуховики на зиму 2024: як обрати свій ідеальний варіант. Фото
Пуховик - один із найпопулярніших видів верхнього одягу на зиму. Це теплий та функціональний варіант, який можна поєднати із будь-якими речами: від суконь до спортивних костюмів.
ТаблоID розкаже про трендові пуховики на зиму 2024 та як обрати свій найкращий варіант.
Довгий пуховик з каптуром
Довгий пуховик з каптуром – своєрідне зимове відтворення осінніх стьобаних пальт, пише Glamour. Однак цей верхній одяг на зиму збереже максимум затишку і тепла завдяки наповненню з пуху та пера. Практичний одяг і нічого зайвого. З ним ви можете одягати навіть улюблену коротку сукню, адже ноги будуть захищені від холодів.
Короткий пуховик з коміром
Видання Vogue звертає увагу на короткі пуховики з високим коміром. Їх вдало можна поєднувати з улюбленими джинсами, спідницею чи сукнею. Головна перевага цього варіанту- ваша шия буде захищена на 100% від пронизливих зимових вітрів.
Пуховик-ковдра
Упевнені, ніхто не сперечатиметься, що взимку особливо не хочеться вилазити з-під улюбленої ковдри. Тоді найкращим варіантом є пуховик-ковдра. Це об’ємний одяг на зиму, який теж личитиме до будь-якого аутфіту. Лише варто обрати трендові кольори.
Подовжений пуховик-тедді
Кофти-тедді вже давно завоювали прихильність. А як вам такий пуховик жіночий? Найзатишніший вибір для холодної зими. І найстильніше поєднання разом із довгими чоботами. Можна обрати короткі спідниці і не боятися змерзнути дорогою на роботу.
Пуховик-жакет
Для ділових зустрічей більше підійде пуховик у формі стильного жакету. Двобортний комір і завищена талія, яка формується за допомогою паска – найвдаліший вибір сезону, аби поєднати цей верхній одяг із класичним костюмом чи сукнею, рекомендує Hello.
Яскраві пуховики
Harper’s Bazaar нагадує, що пуховики можуть перетворити вас на зефірку і стати предметом модних жартів. Однак зараз чимало модних дизайнерів додають цей одяг до своїх колекцій, роблячи необхідністю мати його у своєму гардеробі. Зокрема, з оригінальними формами, наприклад, звисаючими бантами.
Яскравість переважає і у вуличному стилі. Зверніть увагу на вкорочений пуховик із спідницею з відповідного матеріалу. Ви можете перенестись в дитинство, але насправді цього сезону можна ризикнути, повторивши такий образ.
Якщо ви до такого кроку ще не готові, оберіть варіант із поєднанням кольорів, наприклад, класичного білого та чорного.
Як обрати свій ідеальний пуховик
Обираючи пуховик на зиму, варто врахувати певні критерії, про які ми частково вже говорили.
Тепло та захист:
- пуховики різняться наповнювачем: пух - дорожчий, але тепліший, синтепон - доступніший і кращий для вологих умов;
- утеплений каптур: краще захищає голову від вітру та низьких температур;
- м'яка внутрішня підкладка для максимального збереження тепла;
- більша довжина: наприклад, до коліна або щиколотки триматиме ноги в теплі.
Функціональні особливості:
- двостороння застібка допомагає тримати верх закритим, а знизу зробити розріз для більшої функціональності;
- кишені на блискавці забезпечують надійне зберігання дрібних речей;
- манжети на липучках додатково захистять руки від холоду.
Стиль:
- високий утеплений комір тримає шию в теплі;
- різні візерунки стьобаних пуховиків створюють унікальний образ;
- пасок дозволяє краще підкреслювати лінію талії.
Поєднання:
- джинси, светр та кросівки є ідеальним варіантом для повсякденного носіння та прогулянок вихідного дня;
- сукня міді з черевиками та шарфом створить романтичний образ, який легко підійде для побачень;
- легінси, водолазка та взуття для гірських схилів створять спортивний образ.
Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав, як обрати теплі речі на осінньо-зимовий період. А також показував трендові кольори осені 2024.