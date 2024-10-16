Трендові пуховики на зиму 2024: як обрати свій ідеальний варіант. Фото

Пуховик - один із найпопулярніших видів верхнього одягу на зиму. Це теплий та функціональний варіант, який можна поєднати із будь-якими речами: від суконь до спортивних костюмів.

ТаблоID розкаже про трендові пуховики на зиму 2024 та як обрати свій найкращий варіант.

Довгий пуховик з каптуром

Довгий пуховик з каптуром – своєрідне зимове відтворення осінніх стьобаних пальт, пише Glamour. Однак цей верхній одяг на зиму збереже максимум затишку і тепла завдяки наповненню з пуху та пера. Практичний одяг і нічого зайвого. З ним ви можете одягати навіть улюблену коротку сукню, адже ноги будуть захищені від холодів.

Жіночий зимовий пуховик має бути стильним і функціональним Фото: thenorthface.com

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Короткий пуховик з коміром

Видання Vogue звертає увагу на короткі пуховики з високим коміром. Їх вдало можна поєднувати з улюбленими джинсами, спідницею чи сукнею. Головна перевага цього варіанту- ваша шия буде захищена на 100% від пронизливих зимових вітрів.

Стильний жіночий верхній одяг на зиму - практична довжина Фото: gramicci.com

Пуховик-ковдра

Упевнені, ніхто не сперечатиметься, що взимку особливо не хочеться вилазити з-під улюбленої ковдри. Тоді найкращим варіантом є пуховик-ковдра. Це об’ємний одяг на зиму, який теж личитиме до будь-якого аутфіту. Лише варто обрати трендові кольори.

Пуховик, в якому не страшні жодні температурні показники, якими б низькими вони не були Фото: Instagram

Подовжений пуховик-тедді

Кофти-тедді вже давно завоювали прихильність. А як вам такий пуховик жіночий? Найзатишніший вибір для холодної зими. І найстильніше поєднання разом із довгими чоботами. Можна обрати короткі спідниці і не боятися змерзнути дорогою на роботу.

Оригінальний варіант верхнього одягу на зиму Фото: moncler.com

Пуховик-жакет

Для ділових зустрічей більше підійде пуховик у формі стильного жакету. Двобортний комір і завищена талія, яка формується за допомогою паска – найвдаліший вибір сезону, аби поєднати цей верхній одяг із класичним костюмом чи сукнею, рекомендує Hello.

Оригінальний варіант образу - високі чоботи на шнурівці Фото: prada.com

Яскраві пуховики

Harper’s Bazaar нагадує, що пуховики можуть перетворити вас на зефірку і стати предметом модних жартів. Однак зараз чимало модних дизайнерів додають цей одяг до своїх колекцій, роблячи необхідністю мати його у своєму гардеробі. Зокрема, з оригінальними формами, наприклад, звисаючими бантами.

Фото: sandyliang.info

Яскравість переважає і у вуличному стилі. Зверніть увагу на вкорочений пуховик із спідницею з відповідного матеріалу. Ви можете перенестись в дитинство, але насправді цього сезону можна ризикнути, повторивши такий образ.

Фото: Getty Images

Якщо ви до такого кроку ще не готові, оберіть варіант із поєднанням кольорів, наприклад, класичного білого та чорного.

Фото: net-a-porter.com

Як обрати свій ідеальний пуховик

Обираючи пуховик на зиму, варто врахувати певні критерії, про які ми частково вже говорили.

Тепло та захист:

пуховики різняться наповнювачем: пух - дорожчий, але тепліший, синтепон - доступніший і кращий для вологих умов;

утеплений каптур: краще захищає голову від вітру та низьких температур;

м'яка внутрішня підкладка для максимального збереження тепла;

більша довжина: наприклад, до коліна або щиколотки триматиме ноги в теплі.

Подовжений приталений варіант ідеально поєднується із шарфом та кепкою Фото: Instagram

Функціональні особливості:

двостороння застібка допомагає тримати верх закритим, а знизу зробити розріз для більшої функціональності;

кишені на блискавці забезпечують надійне зберігання дрібних речей;

манжети на липучках додатково захистять руки від холоду.

Також можна обрати рукава на гумці, як пуховик Лілії Ребрик Фото: Instagram

Стиль:

високий утеплений комір тримає шию в теплі;

різні візерунки стьобаних пуховиків створюють унікальний образ;

пасок дозволяє краще підкреслювати лінію талії.

Пасок може бути різних форм, наприклад, немов канатик, як у співачки Злати Огнєвіч. Звернуть увагу, total white зірка розбавляє яскравим акцентом у вигляді синьої шапки Фото: Instagram

Поєднання:

джинси, светр та кросівки є ідеальним варіантом для повсякденного носіння та прогулянок вихідного дня;

сукня міді з черевиками та шарфом створить романтичний образ, який легко підійде для побачень;

легінси, водолазка та взуття для гірських схилів створять спортивний образ.

Аксесуар, який завжди чудово доповнюватиме пуховик будь-якої довжини, - об'ємний шарф. Акторка Анастасія Цимбалару комбінує коричневий з чорним Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав, як обрати теплі речі на осінньо-зимовий період. А також показував трендові кольори осені 2024.