"Водій" Бєдняков зворушив кумедною зустріччю з ексдружиною та дітьми. Відео
Актор і телеведучий Андрій Бєдняков після заяви про розлучення з дружиною Анастасією Короткою показав неочікувану зустріч із нею.
В Instagram експодружжя запостило кумедне відео, де Андрій зіграв роль водія, а Анастасія разом з дітьми, донькою Ксенією та сином Остапом, попросили їх підвезти.
У ролику до авто Бєднякова сідає його старша донька і просить підвезти її з братом. Пізніше підсідає ексдружина шоумена і запитує, чи зможе Андрій підвезти й її.
Судячи з наступних кадрів, Короткій було відмовлено, на що вона кумедно відреагувала.
"Боже, борони ту людину, яка придумала канікули", - підписав відео Андрій.
Нагадаємо, Бедняков та Коротка були разом 16 років, із них 10 у шлюбі. Під час повномасштабного вторгнення блогерка та їхні з Андрієм двоє дітей мешкають у США.
Раніше Анастасія розповіла, хто з них прийняв рішення про розлучення і чи стала його причиною чиясь зрада.
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