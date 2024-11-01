"Ми не програли. Ми поступилися": Бєдняков висловився про стереотипи щодо розлучення та відстані, яка убиває стосунки

Актор і телеведучий Андрій Бєдняков, котрий наприкінці жовтня спентеличив заявою про своє розлучення з дружиною, Анастасією Короткою, присвятив цій болючій темі декілька Insta-сторіс.

37-річний Андрій звернувся до тих, кому мирне розставання пари та адресовані одне одному слова подяки здалося "театром".

"Почекав декілька днів, щоб почитати коментарі та зробити деякі висновки. Виявляється, дуже багато людей зі стереотипним мисленням: "Не вірю", "що за театр", "так неможливо". Можливо! Уявляєте, можна спокійно розійтись. Можна не поливати одне одного лайном. Можна не виносити бруд. Можна не ділити дітей. Можна не розповідати про несплату аліментів. Так, можна! Але, на жаль, багато хто звик до іншого. Треба це ламати. Хочеться нетравмованого суспільства", - написав телеведучий.

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"Боляче? Боляче. Це нікуди не зникне. Але можна спокійно. Можна прийняти. Складно? Складно. Але що ж робити. Страждати і не жити? Ні, поганий план. Багатьом бажаю пропрацювати свої комплекси і травми. Все. Ставлю на цьому крапку. У мене немає часу на злих людей. Вибачте, але у мене дуже багато планів, цілей та бажань. Головне бажання і ціль – змусити країну-терористку відповідати за все, що вона накоїла. Будуть збори і допомога. Живемо далі. Пірнаю в роботу", - додав він.

Андрій та Анастасія докладають зусиль, щоби, попри розлучення, залишитися близькими людьми

Згодом Бєдняков вирішив продовжити тему стереотипів, зокрема того, що "стосунків на відстані не існує". Попри те, що в їхньому з дружиною випадку сталося саме так, Андрій закликав інші пари не зневірюватися і не чекати, що їх спіткає те саме.

"Так, парадокс в тому, що ми програли якраз-таки стереотипу "стосунків на відстані не існує", "відстань вбиває" (деякі розумники, які самі себе нагородили дипломом "єбє*ший фахівець в розумінні життя" вже навіть понаписували пости типу "а я ж казав"). Так. Ми програли. На жаль, як і багато хто. А так хотілося б виграти! Ненавиджу програвати. Але це вже егоїстично. А егоїзм - це хуйн* в стосунках! Тому: ми не програли. Ми поступилися. А ось поступатися в стосунках - це важливо. Поступатися треба вміти", - зазначив чоловік.

"Тому зараз хотів би підтримати тих, хто засумнівався: не ведіться на цей стереотип. Не дивіться на нас. Ми не показник. Його (цей стереотип) можна перемогти. Зробіть це! Все в ваших руках. Будьте щасливі та, до того ж, утріть носа тим, хто "я ж казав" бл*ять. У вас вийде", - запевнив Андрій.

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Як відомо, Бедняков та Коротка були разом 16 років, із них 10 у шлюбі. Під час повномасштабної війни блогерка та їхні з Андрієм двоє дітей мешкають у США. Нагадаємо, Анастасія розповіла, хто з них прийняв рішення про розлучення і чи стала його причиною чиясь зрада.