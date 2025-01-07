"Пишаюся цією малою": Бєдняков замилував світлинами з 9-річною дочкою на сноубордах

Актор і ведучий Андрій Бєдняков, який у жовтні 2024-го оголосив про розлучення з дружиною Анастасією Короткою, вирушив з їхніми спільними дітьми у Буковель.

На фото тато разом із донькою Ксенією показалися на сноубордах.

"Відчуваю себе Леброном Джеймсом. На дошці зі своєю дочкою! Наступний крок - кальян та похід в стріпуху. (Тільки в мою зміну). Пишаюся цією малою", - жартома підписав фото тато.

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Судячи зі слів Андрія, схоже, наступні спільні фото будуть зроблені у кальянній...

А братик Ксенії Остап поки не підкорює гірські вершини

Нагадаємо, під час і протягом повномасштабного вторгнення ексдружина Андрія Анастасія з малими мешкає в Сполучених Штатах.

Однак у грудні Коротка з дітьми вперше за довгий час приїхала на батьківщину, а Бєдняков показав, як проводив час з нащадками.