"Коли ти з двома, один із яких хворіє": Бєдняков насмішив музичним дозвіллям із донькою та сином

Марія Мельник 27 грудня, 17:30
Бєдняков з донькою
фото з Instagram

Актор і ведучий Андрій Бєдняков, який тиждень тому возз'єднався зі своїми дітьми в Україні, показав, як проводить з ними час.

У своєму Instagram Андрій насмішив спільним відео з донькою Ксенією та сином Остапом, який захворів.

"Коли ти з двома, один з яких хворіє, і не виходите на вулицю вже 4 дні", - пояснив ситуацію у ролику Андрій.


Бєдняков з сином і донькою за грою

І хоча Остап захворів, енергії у дітей, судячи з фото, хоч забирай

Судячи з виразу обличчя ведучого, діти грають у знущання з тата

Судячи з виразу обличчя ведучого, діти грають у "знущання з тата"

Нагадаємо, у жовтні цьогоріч Бєдняков ошелешив мережу новиною про розлучення з дружиною Анастасією Короткою.

Як відомо, під час і протягом повномасштабної війни Анастасія з малими мешкає в Сполучених Штатах. Однак тиждень тому Коротка з дітьми вперше за довгий час приїхали на Батьківщину, про що Андрій у кумедній формі розповів в Instagram.

Читайте також:

"Будь-яка подорож закінчується": Бєдняков ошелешив заявою про розставання з дружиною після 16 спільних років

"Ми залишаємося близькими і рідними": ексдружина Бєднякова пояснила, хто з них прийняв рішення про розлучення

Зіркові розлучення 2024: Лопес, Бєдняков, Дімопулос, Тищенко, Саліванчук та інші

Бєдняков
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів