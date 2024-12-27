"Коли ти з двома, один із яких хворіє": Бєдняков насмішив музичним дозвіллям із донькою та сином

Актор і ведучий Андрій Бєдняков, який тиждень тому возз'єднався зі своїми дітьми в Україні, показав, як проводить з ними час.

У своєму Instagram Андрій насмішив спільним відео з донькою Ксенією та сином Остапом, який захворів.

"Коли ти з двома, один з яких хворіє, і не виходите на вулицю вже 4 дні", - пояснив ситуацію у ролику Андрій.

Реклама:

І хоча Остап захворів, енергії у дітей, судячи з фото, хоч забирай

Судячи з виразу обличчя ведучого, діти грають у "знущання з тата"

Нагадаємо, у жовтні цьогоріч Бєдняков ошелешив мережу новиною про розлучення з дружиною Анастасією Короткою.

Як відомо, під час і протягом повномасштабної війни Анастасія з малими мешкає в Сполучених Штатах. Однак тиждень тому Коротка з дітьми вперше за довгий час приїхали на Батьківщину, про що Андрій у кумедній формі розповів в Instagram.